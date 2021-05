Dario Nardella, sviolinata per Myrta Merlino/ Video “Ma è veramente bravo a suonare!”

Sviolinata di compleanno per Myrta Merlino oggi a “L’Aria che tira”. A farle la sorpresa è stato Dario Nardella, suo ospite nella puntata di oggi. Il sindaco di Firenze chiede la parola, la conduttrice pensa che voglia intervenire nel dibattito che era in corso, invece la spiazza completamente. «Io volevo salutarla, parlare con un linguaggio che mi è un po’ più consono per l’occasione». Myrta Merlino resta senza parole e assiste alla breve performance di Nardella. «No vabbè… che bello!». Al termine dell’esibizione lo ringrazia e commenta: «È il più bel buon compleanno che mi abbiano mai suonato». Quindi si complimenta con il suo ospite: «È veramente bravo a suonare il violino, grazie mille». Ma non è l’unica sorpresa che ha ricevuto oggi durante la trasmissione.

Barbara Foria, che la imita perfettamente, le ha mandato un video che è stato trasmesso in diretta: «Buon compleanno Myrta, a te che sei pazzesca. Anche oggi sono qui al chiodo a lavorare, perché sono pazzesca e batto il chiodo. Mangerò una torta di fagiani vivi».

LA SORPRESA DI BARBARA FORIA PER MYRTA MERLINO

In questo caso Myrta Merlino è scoppiata in una fragorosa risata per la sorpresa di Barbara Foria. «Va bene, oddio… Ormai siamo una cosa sola io e l’altra Myrta. Mi rincorre sui vestiti, ma non ce la farà. Grazie a Barbara Foria, che mi fa divertire. Fa divertire me e soprattutto i miei figli», rivela la conduttrice dopo aver ricevuto il regalo della comica. A inizio puntata aveva ricevuto gli auguri della squadra. «Grazie, sono fiori per me? Sono auguri pazzeschi dalla mia squadra pazzesca. Ormai è tutta una presa in giro, però grazie alla mia squadra che è veramente pazzesca. Cara Barbara Foria, fattene una ragione!». Non sapeva ancora che la comica le avrebbe fatto una sorpresa con una imitazione per il suo compleanno. Così come non sapeva ancora che Dario Nardella l’avrebbe spiazzata con una sviolata di buon compleanno.

