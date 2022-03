Dario Schirone, chi è il concorrente di Amici 21/ “Problemi fisici superati”

Chi è Dario Schirone, il concorrente del serale Amici 21

Tra i protagonisti di Amici 21, troviamo Dario Schirone. Si tratta di un 18enne, originario di Taranto, che dedica anima e corpo alla danza sin dalla tenera età. Dal punto di vista artistico muove i primi passi di danza nella scuola Ecole de danse di Carmiano, e avvia gli studi nella nota disciplina con professionisti del calibro di Veronica Peparini e Fabrizio Prolli, ex marito dell’esperta di danza. Nel 2017, ancor prima di conquistarsi un banco ad Amici 21, prende parte ad una coreografia prevista nella set-list al serale del programma, insieme al professionista Sebastian.

Il percorso di Dario Schirone ad Amici 21, oltre il peso dei giudizi: tutte le curiosità

Il percorso di Dario Schirone, dopo l’ammissione nella scuola di Amici 21 come ballerino, è fatto di alti e bassi. Sotto l’ala protettrice dell’insegnante di danza nonché sua mentore di sempre, Veronica Peparini, Dario riesce ad imporsi nella sezione ballo per staging e l’interpretazione nei passi di danza, che gli permettono di fare la differenza, al confronto con i ballerini competitor. Tanto che si aggiudica il primo posto in classifica, al termine di diverse sfide interne di ballo, nella scuola di Canale 5.

Tuttavia, non mancano per lui le critiche della maestra avversa di Amici 21, Alessandra Celentano, che lo mette in discussione come ballerino. A detta dell’insegnante, lui non è da ritenersi idoneo alla danza dal punto di vista dell’aspetto fisico. Dario non rappresenterebbe il ballerino ideale, non potendo contare sull’altezza e le linee fisiche in generale richieste secondo i canoni classici per un ballerino di livello, che si rispetti. In uno sfogo registrato nella celebre scuola, il ballerino così replica alle contestazioni a suo carico mosse dalla Celentano: “Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel modern. Stesse facendo classico potrei anche capire questo accanimento sul fisico, ma facendo modern no”.

Tuttavia, il giovane ballerino non demorde, e tra i banchi di scuola riesce a dare spazio anche ai sentimenti, avviando una lovestory con la cantante Sissi. Ottiene, poi, una maglia dorata di accesso al serale Amici 21, dove fa squadra con il team capeggiato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Tra le altre curiosità si rileva che Dario Schirone è attivo su Instagram come dario_schirone e vanta un seguito social stimato oltre 79mila followers.











