Dario Socci è il nuovo fidanzato di Paola Caruso/ “Il primo bacio in auto…”

Paola Caruso ha ritrovato l’amore. L’ex bonas di avanti un altro ha riaperto il suo cuore all’amore dopo essersi dedicata totalmente al figlio Michele. A conquistare il cuore di Paola Caruso è stato il pugile Dario Socci con cui la frequentazione è iniziata da pochi mesi. A raccontare tutto è stata proprio la Caruso che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha ammesso di essersi innamorata di Dario Socci conosciuto anche con il nome The Italian Trouble e specializzato nella categoria dei pesi welter. A fare il primo passo sarebbe stato il pugile che avrebbe inviato un messaggio su Instagram alla showgirl. Messaggio a cui, tuttavia, la Caruso non ha mai risposto. Galeotta tra i due, tuttavia, è stata una collaborazione che ha permesso ai due di incontrarsi grazie anche all’aiuto di un amico. “Ci stiamo conoscendo, sono rimasta colpita dal suo modo di fare”, ha raccontato a Nuovo Tv.

PAOLA CARUSO E L’AMORE CON DARIO SOCCI: “CI VADO CON I PIEDI DI PIOMBO”

Dopo la storia con Francesco Caserta, il padre del figlio Michele e la breve relazione con Michele Merlo, Paola Caruso aveva preferito chiudere le porte all’amore. Tuttavia, l’incontro con Dario Socci e i suoi modi di fare l’hanno convinta a riprovarci anche se non nasconde di voler procedere a piccoli passi. “Ho paura e ci vado con i piedi di piombo, ho fatto fatica ad aprirmi”, ha ammesso la showgirl. Poi svela alcuni dettagli della frequentazione con il pugile. “Sono rimasta colpita dal suo modo di fare. Non baciavo una persona da ottobre 2019 e mi sentivo arrugginita! Lui, invece, è stato super spedito. Il primo bacio ce lo siamo dati in auto, sotto casa mia, per salutarci. Un classico”, ha raccontato Paola che ha cominciato a seguire Dario sui social.

