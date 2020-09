Paola Caruso/ Dopo il lockdown un’estate ricca di tuffi, bagni e bikini mozzafiato

Paola Caruso ha già fatto esplodere quest’estate e non solo con gli scatti mozzafiato che ogni giorno regala a chi la segue sui social. Ancora una volta è stata l’eterna rivale Floriana Secondi a puntare il dito contro di lei, tacciandola di trattare male la madre Imma e persino il suo adorato figlioletto, Michelino. “Spingere tua madre adottiva”, ha detto la Secondi su Instagram, “io me la sarei sognata una mamma che ti adotta e ti cresce. ha trattato male anche suo figlio in una piscina”. Le parole dell’ex gieffina sono da ricondurre al video del battesimo del piccolo, in cui a suo dire la Caruso avrebbe spinto la madre. Parole che però hanno lasciato indifferente l’ex Bonas, che di contro si è concessa un’estate piena di piscina, bikini e tuffi al mare con Michelino. Un momento felice per la showgirl, che ancora una volta si mostra a tutto tondo nella sua vita da donna e mamma. Oggi, mercoledì 9 settembre 2020, Paola Caruso sarà ospite di Pomeriggio 5. Ritornerà a parlare della Secondi e della lite ancora aperta, oppure avrà altro da dire? In queste ore, la Caruso ha rivelato nelle Stories che presto rivelerà delle novità che riguardano lei e l’amica Emanuela Gentilin. Quest’ultima ha aggiunto qualche dettaglio in più: “Ci farà vedere un componente super coccolone della sua famiglia”.

PAOLA CARUSO E IL LOCKDOWN DURO

Paola Caruso sembra aver messo da parte la forte preoccupazione che l’aveva colpita nei mesi scorsi. Quando il mondo dello spettacolo si è fermato, la showgirl si è ritrovata lontana dal lavoro per tre mesi. Anche se a tormentarla maggiormente erano tutti i punti interrogativi legati al futuro del figlio Michelino. Il bambino e la mamma sono dovuti tra l’altro rimanere lontani dalle nonne che vivono in Calabria. “Per me è straziante pensare che non possano trascorrere il tempo con il loro nipotino”, ha detto al settimanale Nuovo all’epoca. Poi ha voluto spostare l’attenzione sugli artisti, che agli occhi di molti farebbero parte di una classe privilegiata e per questo tenuta in scarsa considerazione. “Purtroppo pensano solo ai calciatori”, ha aggiunto, “che hanno avuto il coraggio di lamentarsi per la riduzione dei loro stipendi milionari. E’ assurdo”. Intanto Michelino ha festeggiato da poco i suoi 18 mesi, “Di amore”, come specifica la mamma. Nella foto che ha scelto Paola, lo vediamo su un canotto a forma di unicorno, felice e spensierato nelle sue giornate al mare. Clicca qui per guardare le foto di Michelino



