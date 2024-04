Dario Vergassola e Petolicchio, Pechino Express 2024/ Da Lumaconi a scheggia impazzita? Nella 7a tappa…

I Lumaconi rompono il ghiaccio con Pechino Express 2024 e non “deludono” le attese

Dario Vergassola e Maria Rosa Petolicchio debuttano a Pechino Express 2024 senza particolari sorprese. Infatti arrivano ultimissimi, più indietro di tutti gli altri. Era un destino già scritto per i Lumaconi, che comunque ci hanno regalato momenti di grande divertimento e gag nel corso della sesta tappa di Pechino Express 2024. “Rispetto a me, Usain Bolt è solo un sasso fermo”, esordisce il buon Vergassola, facendoci in realtà capire che la musica non sarebbe cambiata rispetto alla scorsa edizione, quando partecipò con la figlia Caterina. Erano durati pochissimo a Pechino Express, ma quest’anno il comico ligure spera che le cose vadano un tantino diversamente.

E così, con lo zaino in spalla ed una nuova compagna di viaggio, Dario si è rimesso in cammino. La partner di questa edizione è la “sfortunata” ma amatissima Professoressa Maria Rosa Petolicchio, anche lei reduce da un’esperienza non esaltante nel reality itinerante di Sky. “Per noi sarà come un viaggio di nozze, anzi comincia a fare stretching perché questa notte si preannuncia di fuoco!”, uno dei primi avvertimenti di Vergassola.

I Lumaconi, Pechino Express 2024: cosa tramano Dario Vergassola e Maria Rosa Petolicchio?

In gara come “Malus”, gli altri concorrenti di Pechino Express 2024 devono riuscire ad arrivare al tappeto rosso finale non solo di prima della nuova coppia, ma anche anticipandoli di almeno trenta minuti. Un obiettivo raggiunto abbastanza agevolmente da tutti, anche se i Lumaconi hanno provato a contagiare gli altri concorrenti con la loro flemma.

“Pechino Express è di una omeopatia pazzesca. Quando pensi di non stare più bene dove stai, passi una mezza giornata qui e subito hai voglia di andare a baciare perfino tua suocera. Comunque, viaggiatori, ora me ne vado. Spero che adesso litighiate tutti, mi auguro che arriverete a odiarvi. E non correte troppo, non ce n’è bisogno. Tanto a casa non vi aspetta nessuno”, la stoccata di Vergassola. Insomma, i Lumaconi alla fine sono arrivati ultimissimi ma attenzione ai colpi a sorpresa: Vergassola e Petolicchio tramano qualcosa in vista della settima tappa?

