Vincitori Pechino Express 2024, chi sono/ Testa a testa Pasticceri e Italia Argentina: fuori Amiche

Continua la puntata finale di Pechino Express 2024, i vincitori chi saranno? La sfida è un continuo testa a testa. Partono svantaggiate le Amiche per colpa del malus dei Pasticceri ma durante la missione le distanze di diramano perché le Missione mette a dura prova tutte le tre coppie, problemi nel comprare la frutta, nel trovare dieci persone vestite di bianco e nel prendere i passaggi verso il tempio hanno fatto si che le tre coppie arrivassero al Tempio a distanza di poco tempo. Le più sfortunate, però, sono Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo che hanno collezionato una serie di penalità ma grazie al coraggio dell’attrice nella prova con i serpenti sono riuscite ad arrivare prima.

La classifica provvisoria di Pechino Express 2024 è così composta: Amiche, Pasticceri e Italia Argentina ma quella sarà quella finale della prima tappa? Nell’ultimo passaggio, infatti, la gara si trasforma in un Gran Premio con le Amiche che addirittura prendono il comando del mezzo. Costantino Della Gherardesca dichiara quali sono le due coppie che si contendono la vittoria finale: Italia Argentina e Pasticceri, dunque eliminate le Amiche. “Abbiamo trovato tanta umanità e generosità, più di quella che troviamo nelle nostre città” ha confessato Barbara Petrillo commossa. Maddalena Corvaglia, invece, ha ammesso: “Siamo orgogliose di noi perché siamo riuscite a stare lontane dalle nostre figlie che era una cosa impensabile ma io torno a casa che sono una persona diversa quindi grazie” Dignitosissimo testo posto per le Amiche, chi saranno i vincitori di Pechino Express 2024 tra le due coppie? (Agg. di Liliana Morreale)

I vincitori di Pechino Express 2024 chi sono? Le tre coppie finaliste sono tutte determinate verso un unico obbiettivo ma solo una si aggiudicherà la vittoria. È appena iniziata la puntata finale di Pechino Express 2024, si parte dal parco archeologico di Ranmasu Uyana. Le Italia Argentina vorrebbero la finale con i Pasticceri mentre le Amiche hanno il solo obbiettivo di arrivare primi ed i Pasticceri sono invece sicuri della loro forza. Nelle scorse ore, invece, senza sbilanciarsi troppo, i Pasticceri, i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara hanno rilasciato un’intervista a Il Tempo parlando della loro esperienza si sono complimentati con chi ha vinto: “Abbiamo fatto la nostra gara ed è bello essere arrivati fino a qui. Ma quel che più conta per noi è l’esperienza fatta in questo viaggio. È il nostro premio. Non posso dire com’è andata ma faccio i complimenti ai vincitori o alle vincitrici, chiunque siano.”

Anche le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno iniziato il viaggio dal Vietnam col piglio giusto, da subito competitive, mentre in Laos e Sri Lanka hanno avuto un percorso fatto di alti e bassi. Ed infine un colpo di scena finale potrebbero riservarlo le Italia Argentina Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal. E sui social l’ex concorrente del Grande Fratello su questa esperienza ha confessato: “Grazie mille per questo viaggio fantastico, manca veramente pochissimo alla finale e tutto ciò che abbiamo provato è davvero emotivamente strabiliante. GRATA” Chi di loro saranno i vincitori di Pechino Express 2024? Nel frattempo a causa del malus assegnato loro dai Pasticceri, le Amiche partono in svantaggio. (Agg. di Liliana Morreale)

Finalmente ci siamo, questa sera giovedì 9 maggio 2024 andrà in onda la puntata finale di Pechino Express 2024 e si scoprirà quale coppia giungerà per prima al Libro Rosso aggiudicandosi la vittoria finale. Chi saranno i vincitori di Pechino Express 2024? A contendersi il trionfo dopo l’eliminazione delle Ballerine (Megan Ria e Maddalena Svevi) nella scorsa puntata sono rimaste tre coppie: i Pasticceri Massimiliano e Damiano Carrara, le Italia Argentina Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal e le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

Chi sono i vincitori di Pechino Express 2024 secondo i pronostici? Dando uno sguardo a tutto il percorso delle varie coppie in questa 11esima edizione dell’adventure game di Sky Uno si scopre che la coppia che ha vinto il maggior numero di tappe è quella dei Pasticceri. I fratelli Carrara, contraddistinti da un forte spirito competitivo e agonistico, hanno vinto ben quattro tappe e, le restanti volte, si sono aggiudicati l’immunità o sono comunque arrivati sul podio. A seguire vi sono le Amiche, che di puntate ne hanno vinte due ed infine terze le Italia Argentina con una sola tappa vinta. Sarà questo il podio della finale di Pechino Express 2024?

Stando ai pronostici, dunque, i vincitori di Pechino Express 2024 saranno i Pasticceri Massimiliano e Damiano Carrara ma nell’adventure game di Sky Uno tutto può succedere ed anche nelle scorse edizioni spesso i pronostici sono stati capovolti. Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal puntata dopo puntata hanno dimostrato di non abbattersi davanti le avversità tra malus, infortuni e svantaggi.

Anche le Amiche Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia hanno dato modo di mostrare di che pasta sono fatte e tra le tre coppie sono sicuramente quelle che maggiormente incarnano lo spirito del reality che è si una competizione ma anche un modo per conoscere altre culture ed altri popoli e questo le ha fatte diventare le beniamine del web. Al contrario, invece, i Pasticceri proprio per la loro eccessiva competitività e l’eliminazione puramente strategica dei Caressa e dei Fratm sono invisi al popolo del web.











