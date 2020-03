Dark mode WhatsApp iOS e Android/ L’app messaggistica diventa scura: ecco come fare

E’ tempo di dark mode anche per WhatsApp. La modalità oscura, introdotta da tempo e sdoganata in particolare da iPhone e Apple con un aggiornamento risalente all’estate del 2019, ha fatto capolino anche sull’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, nonché la prima app in quanto a download in Italia. Per quei pochi che ancora non sapessero cosa sia la dark mode, facciamo un breve ripasso: per migliorare la leggibilità soprattutto in notturna o comunque con scarsa illuminazione, favorendo un maggiore riposo degli occhi, e nel contempo, risparmiare la batteria, è stata appunto introdotta questa modalità, che “trasforma” lo schermo dello smartphone rendendolo più scuro (appunto dark), eliminando il luminoso bianco. La versione dark è disponibile già per svariate app, a cominciare, per quanto riguarda l’universo iPhone, dallo stesso sistema operativo iOs, passando per Instagram, Youtube, Facebook Messenger e via discorrendo. Da qualche ora a questa parte la funzione è stata introdotta anche per WhatsApp, sia per gli smartphone con sistema operativo Android, quanto per gli iOS.

DARK MODE WHATSAPP IOS E ANDROID: NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO

Ma vediamo come fare per attivare la modalità dark. Per gli utenti delle versioni più recenti di Android, quindi 10, nonché per coloro dotati di iOS 13, si dovrà entrare nelle impostazioni di sistema, andando su Chat, quindi sfondo, e selezionando appunto “Dark”, ovviamente, dopo aver aggiornato lo stesso sistema operativo. Gli addetti ai lavori fanno comunque sapere che bisognerà attendere almeno un paio di settimana/una decina di giorni, affinché potremo utilizzare questa nuova versione di WhatsApp, che farà felici molti, soprattutto quelli che vogliono chattare di notte, e che non dovranno più strabuzzare gli occhi perchè “accecati” dal bagliore dello schermo. La dark mode, come detto sopra, permetterà inoltre un grande risparmio energetico, cosa da non sottovalutare visto l’uso esagerato dello smartphone che molte persone fanno, costrette quindi ad una continua ricarica per evitare che il dispositivo si spenga.

