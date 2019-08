Dark Polo Gang/ Ci sarà Capo Plaza sul palco? (Battiti Live)

La Dark Polo Gang, protagonista oggi a Battiti Live, sarà a Milazzo il prossimo 10 agosto per un concerto che probabilmente regalerà il tutto esaurito. Il gruppo trap ha infatti conquistato i più giovani ed è caccia ai biglietti per l’evento previsto allo Stadio Salmeri a partire dalle ore 21.00. La Isla Esta de Moda e WeNow Organization hanno curato l’evento insieme alla Fimac Eventi. Su OggiMilazzo possiamo leggere anche il loro entusiasmo sull’evento in generale: “Questo non è solo un investimento imprenditoriale, ma soprattutto un patriottismo estremo verso la propria città”.

Dark Polo Gang: appuntamento allo Street Food Festival

La Dark Polo Gang vive un’estate piena di appuntamenti importanti e dopo Battiti Live e il concerto di Milazzo li vedremo presenti allo Street Food Festival. A Venezia ci sarà un’area di ben 45mila metri quadrati dove vedremo artisti esibirsi in performance oltre alla presenza anche di ottanta food truck. L’appuntamento è per il 16 agosto quando la band trap si esibirà insieme a Beba e Mambolosco, lasciando poi spazio a One Two One Two w/ Wad & Val S. Un evento che nei giorni vedrà tra i protagonisti anche altri personaggi importanti della musica quali Steve Aoki, Mamacita, Gigi D’Agostino e molti altri ancora.

Ci sarà anche Capo Plaza con la Dark Polo Gang sul palco?

C’è curiosità su quello che vedremo stasera a proposito della Dark Polo Gang a Battiti Live 2019. Il gruppo trap ha pubblicato in questo 2019 già due singoli molto interessanti. Il primo si chiama “Gang Shit” ed è stata portata sulla scena insieme a Capo Plaza. Non solo perché sempre quest’anno è uscito un altro brano molto orecchiabile che si intitola ‘Sex on the beach’. Canzoni che hanno il destino di creare sempre o comunque polemica per il loro essere totalmente fuori dagli schemi. Alcuni la considerano addirittura non-musica, altri ne apprezzano il fatto di essere sperimentale. Ciò che è certo è che questa musica piace moltissimo ai giovani e per questo sta avendo grande successo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA