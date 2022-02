Darkest Minds/ Su Rai 2 il film con Amandla Stenberg

Darkest Minds, film di Rai 2 diretto da Jennifer Yuh Nelson

Darkest Minds va in onda a partire dalle ore 21,20 di oggi, 3 febbraio 2022, su Rai 2. Il film è stato diretto da Jennifer Yuh Nelson, una delle nuove grandi interpreti del cinema, non solo distopico come in questo caso, mondiale. Jennifer al momento ha solamente quattro film nella sua filmografia, due dei quali d’animazione ma di grande successo, come ‘Kung Fu Panda 2’, e ‘Kung Fu Panda 3’, ma ‘Darkest Minds’ è stata la svolta, ora l’attendiamo con altri lavori che evolvano la sua carriera.

I cosacchi/ Su Rete 4 il film con Edmund Purdom e John Drew Barrymore

Nel cast del film Rai 2, nel ruolo della protagonista Ruby Daly, troviamo la giovane e talentosa Amandla Stenberg, che ha commosso tutto il mondo morendo nei famigerati ‘Hunger Games’ nel ruolo di Rue, spirando tra le braccia di Katniss che, davanti a quella tremenda morte di una ragazzina, darà inizio alla rivolta contro Capital City.

La tentazione del signor Smith/ Su Rete 4 il film di Blake Edwards

Ebbene Rue è cresciuta e dopo i giochi mortali accanto a Jennifer Lawrence ha girato altri film, tra i quali citiamo ‘Noi siamo tutto’, un film difficile nel quale l’attrice è una ragazza che soffre di immunodeficienza combinata, o ‘Il coraggio della verità – The Hate U Give’, un poliziesco ad alta tensione. Nel mondo del piccolo schermo la Stenberg ha partecipato con quattro presenze alla serie ‘Sleepy Hollow’ e alla recente ‘The Eddy’. Nel cast di ‘Darkest mind’ troviamo anche Harris Dickinson, anch’esso un giovane talento che il mondo ha conosciuto in ‘Maleficent – Signora del male’ o nel recente successo ‘The King’s Man – Le origini’ assieme a Ralph Fiennes e Djimon Hounsou.

La spacconata/ Su Rete 4 il film di Alfonso Brescia con Zanna Bianca

Darkest Minds, la trama del film: una pandemia virale

Ora andiamo a leggere la trama di Darkest Minds. Il governo marchia i bambini sopravvissuti ad una pandemia virale. Per quale motivo? Il virus, siamo in futuro distopico, ma che fa paura guardando la situazione mondiale attuale, ha colpito soprattutto i bambini e i pochi sopravvissuti hanno sviluppato poteri che sono temuti dai governi mondiali. Decidono di dividerli per colori, in base al loro potere che può essere telecinesi, elettrocinesi, controllo della mente, intelligenza di molto superiore alla media, per catalogare i fenomeni e controllarli meglio. Ruby è l’unica sopravvissuta del suo quartiere, ma soffre di Neurodegenerazione Idiopatica Adolescenziale Acuta e non vuole vedere soffrire i propri genitori, per questo motivo cancella loro la memoria, ma i due, non riconoscendola più, la denunciano alle autorità e per Ruby è arrivato il momento di fuggire e cercare di mettersi in salvo con ogni mezzo.

Il video del trailer “Darkest Minds”





© RIPRODUZIONE RISERVATA