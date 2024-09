Darren McGrady, l’ex cuoco della famiglia reale: quindici anni al servizio della Regina

Darren McGrady è un nome sicuramente noto agli appassionati di cucina e, soprattutto delle vicende reali, dato che parliamo dell‘ex chef di Buckingham Palace che per quasi quindici anni ha servito la Regina Elisabetta e gli altri componenti della famiglia. A tal proposito, il cuoco reale ha raccontato alcuni retroscena sui gusti dei reali, parlando della defunta sovrana e del rapporto speciale instaurato con la regina. Più volte, sul proprio canale YouTube, l’ex chef dei royal ha spifferato simpaticamente qualche curiosità sui piatti preferiti dalla famiglia.

Bake Off Italia 2024, 1a puntata/ Diretta, concorrenti ed eliminato: Sergio dedica la torta al fratello morto

Dai risotti ai mitici tè delle cinque, passando per dolciumi al cioccolato; così Darren McGrady ha deliziato a lungo la Regina Elisabetta e tutti gli altri componenti reali. “Riposa in pace, Sua Maestà. Grazie per avermi fatto cucinare per te”, ha scritto Darren McGrady dopo la sua morte, avvenuta l’8 settembre del 2022, ricordando il legame professionale che li ha uniti per anni.

Endless Love anticipazioni turche prossime puntate/ Mujian esce dal coma: Galip tenta di nuovo di ucciderla

Darren McGrady, l’ex chef di Buckingham Palace: i gusti di regina Elisabetta II a tavola

Proprio a proposito dei gusti dell’indimenticata regina, pare che la Regina Elisabetta II fosse solita fare colazione con semplice tazza di latte e cereali, prediligendo una marca molto famosa e popolare in tutto il mondo. Parliamo nella fattispecie dei cereali Kellogg’s e non a caso in occasione della scomparsa della sovrana, la nota azienda decise di dedicarle un’edizione speciale dei suoi cereali, vale a dire i Queen Flakes. Una vera e propria edizione limitata composta dai cereali preferiti dalla regina. Sbriciando in rete pare che oltre ai cereali col latte, sua Maestà era solita gustarsi una tazza di tè, prediligendo i gusti fruttati.