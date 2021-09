Darrow & Darrow La ciambella della verità su Rai 2/ Una mamma single e in carriera

Darrow & Darrow La ciambella della verità è uno dei film del pomeriggio di oggi, sabato 18 settembre, su Rai 2. Va in onda a partire dalle ore 15:30. Si tratta di un giallo mozzafiato diretto dal regista Peter DeLuise uscito negli Stati Uniti e in Canada nel 2017. Nel cast si ritagliano un ruolo da protagonisti Kimberly Williams-Paisley e Wendie Malick affiancati da Tom Cavanagh, Lilah Fitzgerald, Barclay Hope, Brandi Alexander, Antonio Cayonne, Kirby Morrow e Gelsea Mae.

Darrow & Darrow La ciambella della verità, la trama del film

Darrow & Darrow La ciambella della verità racconta la storia di Claire Darrow, una mamma single e in carriera. Claire è un brillante avvocato che insegue la sua professione e riesce a vincere una serie piuttosto lunga di casi, guadagnandosi il rispetto e la stima professionale e umana della sua comunità.

Dietro l’angolo si cela però un caso destinato a cambiare la vita di Claire. Un suo amico proprietario di un negozio di donuts (le celebri ciambelle glassate americane), viene arrestato per aver rapinato una gioielleria e la donna si offre volontaria per difenderlo in tribunale. Il caso sembra disperato, con prove schiaccianti a carico dell’uomo, ma a portare ulteriore confusione sarà l’arrivo in città della madre di Claire, Joanna, anch’essa avvocato ma con un metodo totalmente diverso e molto più spregiudicato nell’agire rispetto a quello della figlia.

