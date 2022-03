Dasha Dereviankina, chi è la moglie di Stefano Sala?/ La “Meghan Fox ucraina”

Archiviata la storia con Dayane Mello da cui ha avuto una bambina, Sofia, Stefano Sala ha trovato la felicità al fianco di Dasha Dereviankina, modella di origine ucraina classe 1994. I due si sono giurati amore eterno a fine 2019 con una cerimonia organizzata nell’arco di pochi giorni, a conferma di come per loro non fossero importanti sfarzi e feste.

Nel corso della partecipazione del ragazzo al “Grande Fratello Vip“, la coppia aveva vissuto un periodo di crisi (complice l’avvicinamento di lui a Benedetta Mazza), fortunatamente rientrata qualche tempo dopo la fine di quell’esperienza. E quasi due anni fa a coronare il loro rapporto è arrivato Damian, il bambino che entrambi adorano.

Chi è Dasha Dereviankina: è lei che ha rubato il cuore di Stefano Sala

Osservando Dasha appaiono subito evidenti le sue caratteristiche fisiche, che l’hanno resa una delle modelle più ricercate dai brand. Lei ha infatti lunghi capelli neri e occhi color ghiaccio, una fisionomia che l’ha portata a guadagnarsi il soprannome di “Meghan Fox ucraina” proprio per la grande somiglianza con l’attrice statunitense, un tempo legata a Brian Austin Green.

La modella ama sfruttare il suo profilo Instagram per pubblicare foto che la ritraggono insieme al suo bambino, a conferma del grande amore che nutre per lui.

