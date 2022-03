Dayane Mello attacco al Gf Vip “Televoti sono delle truffe”/ “Sanno già il vincitore”

L’eliminazione di Soleil Sorge dalla casa del Gf Vip 2021 non è di certo passata inosservata e fra coloro che hanno criticato l’uscita dell’influencer italo americana, anche Dayane Mello, grande amica proprio dell’ex di Uomini e Donne. La modella brasiliana ha sempre sostenuto Soleil Sorge nel suo percorso dentro la casa più spiata d’Italia, e ogni qual volta la stessa fosse in nomination, ha sempre fatto un appello ai suoi fan per salvare la sua amica. Così è stato ovviamente anche ieri sera, e durante la puntata Dayane Mello si è collegata in live con i suoi fan attraverso Instagram, chiedendo appunto una mano ai suoi follower.

Niente da fare, alla fine Soleil Sorge è stata eliminata dal pubblico e la Mello si è scagliata contro il Gf Vip e in generale i televoti dei reality. Come si legge su Biccy.it, la modella sudamericana ha ricordato la sua mancata vittoria nello stesso programma di casa Mediaset un anno fa, ed ha fatto delle affermazioni molto pesanti, spiegando che il vincitore sarebbe già di fatto “scelto” ad ogni edizione, mentre i televoti flash si bloccherebbero impedendo di votare. Accuse pesantissime da cui ovviamente noi ci discostiamo.

DAYANE MELLO VS GF VIP: “IN BRASILE STAVANO VOTANDO PER ME MA…”

“Sono delle truffe – ha detto Dayane Mello in Live su Instagram, come riferisce Biccy.it – ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri – ha proseguito Dayane Mello – ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”. Dichiarazioni che probabilmente sono state dettate dalla rabbia derivante dall’eliminazione dell’amica, e che pare ovvio come non corrispondano al vero, visto che storicamente, nei reality show, i personaggi che creano più dinamiche, come appunto Soleil Sorge, sono anche quelli maggiormente a rischio eliminazione.

