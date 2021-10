David, bimbo di 5 anni rapito da padre romeno a Padova/ Mamma “è molto pericoloso!”

La notizia è arrivata nelle passate ore nelle principali redazioni giornalistiche: c’è una mamma disperata perché il padre avrebbe rapito il piccolo figlio. Il caso è stato affrontato oggi nel corso della trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante, Ore 14. Il piccolo di 5 anni, David, è stato rapito ieri mattina a Padova intorno alle 8.30 dal padre Bodgan, 31enne romeno: “E’ stato un vero e proprio blitz”, ha dichiarato l’inviato della TgR Veneto. La madre si trovava con il bambino mentre lo stava portando all’asino, quando è stata affiancata da un furgone nero dal quale sono scene quattro persone: due hanno immobilizzato la donna di origini moldave, Alexandra Moraru, spingendola a terra ed altre due hanno preso il bambino, caricandolo sul furgone e ripartendo a tutta velocità.

Le forze dell’ordine sono prontamente giunte sul posto con diverse pattuglie, circondando la zona ma senza ritrovare il furgone. Quindi è stata diramata una allerta in tutta Italia ed anche all’estero, soprattutto nella zona di confine dal momento che, secondo quanto appreso, il padre sarebbe giunto appositamente dalla Romania per riprendersi il figlio che gli era stato tolto in quanto si tratta di un soggetto pericoloso. Già in passato aveva rapito il piccolo figlio minacciandolo di buttarlo da un terrazzo e per questo allontanato anche dalla magistratura rumena. Del bambino al momento non ci sarebbero tracce.

David, bimbo di 5 anni rapito dal padre a Padova

Ai microfoni del TgR Veneto, la mamma di David ha raccontato i momenti concitati vissuti nella giornata di ieri: “Ho visto un furgone nero, mi sono fermata e hanno preso il bambino”. Tutto sarebbe accaduto in una manciata di secondi. Tra i primi ad intervenire, uno zio che ha raccontato dell’arrivo delle pattuglie e della fuga del furgone con all’interno del furgone. Il padre 31enne aveva perso l’affido del figlio dopo averlo già rapito in passato per nove mesi e minacciato di ucciderlo. “Nei giorni precedenti abbiamo visto che c’era qualche persona che girava intorno a casa”, ha commentato lo zio, “faceva appostamenti e guardava dalla nostra finestra. Stavano progettando tutto”.

La mamma di David ha chiesto all’ex marito di riportare il figlio a casa dove avrebbero potuto “parlare in pace” e trovare una soluzione. Nel commando che ha rapito il bimbo, secondo le indiscrezioni emerse a Ore 14 ci sarebbe anche una donna. La dinamica del rapimento lascia trapelare che si sia trattato di un fatto premeditato e ampiamente pianificato.

Mamma disperata: “è un delinquente”

Alexandra, la mamma del piccolo David, è intervenuta oggi in collegamento alla trasmissione Ore 14 insieme ad un cugino. Da ieri mattina la donna ha ammesso di non aver avuto alcun contatto con il bambino: “Ho tanta paura perché il bambino ha paura di lui, sono 3 anni che non vede il padre, quindi non lo riconosce più”. Erano quattro le persone intervenute nel blitz: “Due mi tenevano, il papà di David ha preso il bambino ed un’altra persona guidava”.

La mamma ha anche spiegato che c’era una donna che nei giorni scorsi era nei pressi della sua abitazione e la seguiva. Il commando, dunque, potrebbe essere formato da cinque persone. La donna ha dato immediatamente l’allarme: “Sono usciti tutti i vicini fuori e anche i carabinieri sono arrivati in pochi minuti”. Il dubbio della donna è che il padre possa portarlo in Romania, dove lui attualmente vive. “E’ venuto con il furgone con numero di targa di Bucarest”, ha aggiunto. L’uomo aveva un ordine restrittivo: non poteva avvicinarsi all’ex moglie ed al bambino. “E’ tanto pericolo, è un delinquente”, ha aggiunto la madre disperata. “Aiutatemi a trovare il mio bambino, sono disperata”, ha detto in lacrime. Il padre di David, a detta della suocera, non avrebbe mai aiutato il figlio economicamente. “Lui non lavora, nessuno della sua famiglia lavora, sono criminali”, ha aggiunto. Quella messa in atto dall’uomo sarebbe una vendetta nei confronti di Alexandra.

