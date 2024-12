David Foster, nato in Canada nel 1949, è uno dei produttori discografici più conosciuti al mondo, vincitore di 16 Grammy. Nella sua lunga carriera, non sono mancate le collaborazioni con artisti di fama mondiale come Ringo Starr, Barbra Streisand, Celine Dion, Bryan Adamps, Paul McCartney, Aretha Franklin, Michael Bublé, Michael Jackson, Whitney Houston ma anche artisti italiani come Laura Pausini e Andrea Bocelli. È stato lui a comporre i Giochi Olimpici invernali di Calgary, nel 1988, mentre con Olivia Newton-John ha collaborato per la colonna sonora del film “Due come noi” realizzando anche una serie di duetti molto famosi.

David Foster è attualmente legato alla 33enne Katharine McPhee, attrice e cantante. David, prima di lei, è stato sposato addirittura altre quattro volte. La prima moglie è la scrittrice e cantante B.J. Cook, madre di Amy, figlia che il produttore non aveva riconosciuto e che ha poi rincontrato solamente anni dopo. La seconda moglie è stata Rebecca Dyer, dalla quale sono nati Sara, Erin e Jordan: il loro matrimonio è finito nel 1986 e in seguito sono arrivati anche altri tre matrimoni.

Chi è David Foster: felice con la giovanissima moglie Katharine McPhee

La terza volta, nel 1991, David Foster ha sposato Linda Thompson: il loro matrimonio è durato fino al 2005. Ha poi sposato la modella olandese Yolanda Hadid nel 2011: dopo il matrimonio, il musicista ha adottato i tre figli di Yolanda, nati da un precedente matrimonio. Il rapporto è terminato nel 2017 e solo un anno dopo, David Foster si è fidanzato con Katherine McPhee: i due si sono sposati nel 2019 a Londra e hanno dato alla luce Rennie David, nel febbraio del 2021. Katherine, giovanissima, molto più giovane di David Foster, posa spesso insieme al marito nelle foto Instagram che pubblicano insieme, felici e innamorati insieme al piccolo Rennie David, l’ultimo figlio del produttore musicale canadese.