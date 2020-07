David Guetta, fratello Nathalie Guetta/ “Concerti e tour cancellati? E’ devastante”

David Guetta è uno dei dj più famosi e ascoltati al mondo, ma è anche il fratello di Nathalie Guetta, l’attrice conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato Natalina nella serie cult Don Matteo. Anche se non si vedono spesso, il dj e la sorella hanno un bel rapporto e quando possono cercano di recuperare il tempo perduto. Intanto tramite le pagine social Guetta ha condiviso un evento speciale organizzato a sostegno della lotta globale contro la pandemia da COVID-19. “Sono molto entusiasta di condividere quello che è un progetto che cercavo di mettere in piedi già da un po’” – ha precisato l’artista – “il mio cuore va a tutte le persone che stanno soffrendo per questa pandemia e spero che questo evento in live streaming unirà la gente e aiuterà a raccogliere soldi per i più bisognosi”. Così è nata l’idea di organizzare l’evento “United At Home” (uniti a casa) tenutosi lo scorso 18 aprile 2020 in piena pandemia da Coronavirus.

Il dj e Producer si è esibito da una location in Downtown a Miami con l’intento di raccogliere fondi per la “World Health Organisation”, “Feeding South Florida”, “Feeding America” e la fondazione francese “Hôpitaux de Paris” impegnata a cercare fondi per contrastare la diffusione del Coronavirus.

David Guetta, dopo Miami nuovo concerto streaming a New York

Il successo di “United At Home a Miami” di David Guetta è stato davvero travolgente. Ben 750mila dollari sono stati raccoltati per la lotta al Covid-19; numeri importanti che hanno spinto il fratello di Nathalie Guetta ad organizzare un altro concerto streaming ma questa volta dalla città di New York. Un evento che lo stesso dj ha annunciato così tramite le sue pagine social: “sono davvero contento di poter annunciare un altro live stream per raccogliere soldi a favore della battaglia al virus New York è una delle mie città preferite ed è un onore per me avere la possibilità di far qualcosa per aiutare la città in questo momento difficile. Stiamo mettendo in piedi qualcosa di speciale che potrà essere goduto da casa in tutto il mondo. Come dj, il pubblico è la parte più importante di qualsiasi show e, anche se non possiamo essere tutti insieme in un club o a un festival, possiamo utilizzare questo periodo per unirci in forme nuove e aiutare le persone più bisognose”.

Una scelta quella dell’artista che ha incontrato l’approvazione di Chirlane McCray, la first lady di New York e moglie del sindaco Bill de Blasio: “i lavoratori del settore sanitario della nostra città sono i primi ad aver risposto alla battaglia del coronavirus. Come cittadina di New York ho fatto un passo indietro e sono stata a casa mentre i nostri dottori, infermieri e personale ospedaliero hanno fatto un passo in avanti per salvare delle vite umane”. Infine Guetta parlando della crisi economica che ha investito il mondo della musica ha precisato: “l’industria della musica sarà probabilmente una delle ultime a riprendersi. È difficile immaginare un festival che rispetti le misure del distanziamento sociale. E l’idea di tanti concerti e tour cancellati è devastante, soprattutto perché, senza eventi, troppa gente perderà il lavoro. Tuttavia io non credo che dovremmo accorciare i tempi, non si può mettere in pericolo la salute altrui”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA