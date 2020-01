David Guetta/ La sorella Nathalie: “Ci ha fatto un regalo bellissimo a Natale…”

DAVID GUETTA, SORELLA NATHALIE: “CI HA FATTO UN REGALO A NATALE”

Nathalie Guetta ha parlato anche del fratello David a “Vieni da me” durante l’intervista di Caterina Balivo. «Dieci anni di differenza. Lei ha fatto un po’ da mammina-zia», ha spiegato la conduttrice. «Mi fa piacere vederlo. Bellissima questa foto, molto bella, ha un’espressione bellissima», ha esclamato Nathalie. Poi ha scherzato sul loro rapporto quando Caterina Balivo le ha chiesto come sono i loro rapporti: «Sì, è tutto ok, perché non ci vediamo quasi mai, solo a Natale». Allora la conduttrice ha spiegato: «Ma lui è un dj di fama internazionale e lei sta dieci mesi a Don Matteo». Ma a Natale si ritrovano tutti. E per due volte di seguito il fratello David Guetta ha fatto un regalo alla famiglia. È proprio Nathalie a rivelare il retroscena nello studio del programma di Raiuno. «Ha affittato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo. La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi. E allora ho detto a David di abituarci: da qui all’eternità dobbiamo festeggiare il Natale con i sardi».

