David Paul, morto attore e culturista/ Col gemello Peter furono i Barbarian Brothers

L’attore e culturista statunitense David Paul è morto all’età di 62 anni. La notizia è giunta nelle passate ore ed ha spiazzato non solo il mondo del bodybuilding mondiale ma anche del cinema. David, insieme al fratello gemello Peter Paul, anche lui culturista, formò per il cinema la coppia dei Barbarian Brothers. Tra gli anni Ottanta e Novanta spopolarono interpretando diversi film di successo. Nato nel 1957 nel Connecticut, con il suo gemello esplose inizialmente nelle palestre americane prima di approdare sul grande schermo anche grazie alla loro bellezza un po’ coatta e alla particolarità di essere oltre che fratelli anche gemelli. Entrambi ebbero qualche piccola particina nel cinema con “D.C.Cab” nel 1983, accreditato come David Barbarian e “Flamingo Kid” prima di avere un ruolo da protagonisti nel fantasy-peplum di Ruggero Deodato “The Barbarians&Co” del 1987. Ancor prima, nel 1984, recitò anche nella serie tv Supercar. Insieme al fratello prese parte poi ad altre pellicole come ad esempio I predatori della strada, Due gemelli e una monella, Ghost Writer, Doppio guaio a Los Angeles e I babysitter.

DAVID PAUL, MORTO ATTORE E CULTURISTA: AVEVA 62 ANNI

Una carriera brillante, quella avuta da David Paul, ricordato dal pubblico italiano per la sua particolarità estetica in coppia con il fratello gemello. Nel 1994, come rammenta Repubblica, David recitò anche in Assassini nati – Natural Born Killers di Oliver Stone ma poi le scene che lo videro protagonista furono tagliate dal regista. La morte di David Paul è giunta come un fulmine a ciel sereno, due giorni prima di festeggiare il suo 63esimo compleanno. A darne l’annuncio è stato proprio il fratello Peter al sito internet Evolution of bodybuilding senza tuttavia precisare la causa del decesso. Secondo alcune indiscrezioni però, l’attore e culturista americano sarebbe morto nel sonno. Nel corso della sua carriera, David Paul non fu solo attore tutto muscoli ma ebbe anche un certo successo come fotografo nonché produttore e regista di un film da festival sulla vita sua e del fratello gemello, dal titolo “Faith Street Corner Tavern” con il quale ebbe modo di dimostrare di essere molto di più di un semplice culturista.

