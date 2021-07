Davide Basolo e Jessica insieme a letto/ La fidanzata di Alessandro lo tradisce a Temptation Island?

Jessica pronta a tradire Alessandro con Davide Basolo?

Davide Basolo è il single tentatore che ha fatto breccia nel cuore di Jessica a Temptation Island 2021. La fidanzata di Alessandro è sempre più presa dal bellissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne che si è fatto notare dal grande pubblico di Canale 5 durante il trono di Giovanna Abate. Dopo il no della tronista, il barman è approdato nelle vesti di single tentatore nella nona edizione del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Nelle ultime puntate Davide si è avvicinato sempre di più a Jessica, la fidanzata di Alessandro che non è affatto dispiaciuta dalle attenzioni del single al punto da confessare: “io sto pensando molto in questi giorni, forse ho bisogno di un’altra persona. Se non mi sono sposata un motivo c’è. Un figlio con lui non lo farei”.

Temptation Island 2021, 5a puntata/ Diretta e falò: Alessandro scosso da un video

Tra Jessica e Davide, infatti, è in corso una frequentazione molto intima che durante la nuova puntata di Temptation Island farà davvero adirare il fidanzato Alessandro. Nel video di lancio della puntata, infatti, si vede Jessica a letto con il single Davide; i due sono intenti a scambiarsi delle effusioni e coccole sotto le coperte, ma non è chiaro se i due si siano baciati oppure no. Sta di fatto che il filmato mostrato al fidanzato Alessandro lo farà davvero infuriare al punto da colpire con un calcio un vaso.

Manuela e Stefano si lasciano a Temptation Island 2021?/ Si avvicina il falò di confronto e...

Davide Basolo a Temptation Island 2021 conquista Jessica?

Jessica e Alessandro sono sempre più lontani divisi dalle attenzioni per i single Alessandro e Carlotta. Tra Jessica e Davide è scattata una fortissima complicità a tal punto che la ragazza si è lasciata scappare confessioni sulla sua vita intima col fidanzato Alessandro: “lo facciamo ogni due-tre mesi. Non ho voglia”. Jessica ha poi confermato la cosa anche alle altre fidanzate: “non lo facciamo da mesi, forse è un mio blocco”. Naturalmente le parole di Jessica non sono piaciute ad Alessandro che si è innervosito dicendo: “io tutto ho dato a questa qua. Io so già cosa devo fare. Ti ho mantenuta fino a ieri. Tu non tornerai con me. Almeno è consapevole che è già single. Dopo sette anni insieme, fa così col primo che incontra. io ho fatto tutto per lei, le ho comprato la macchina, la casa. Le ho chiesto tre anni fa a Parigi di fare un figlio. Lei è una viziata”.

LEGGI ANCHE:

Floriana e Federico, Temptation Island 2021/ Lui chiede un nuovo falò, lei ci sarà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA