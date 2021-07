Jessica e Alessandro si lasciano a Temptation Island?/ L’accusa:”da un anno e mezzo nemmeno un bacio”

Si avvicina la crisi tra Jessica e Alessandro?

Jessica e Alessandro sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La coppia sin dal suo ingresso si è fatta notare; in realtà ad attirare l’attenzione è stato Alessandro per via delle sue particolari abitudini. Il ragazzo, infatti, è un patito di sport e palestra e ha trascorso buona parte delle sue giornate davanti ad uno specchio ad allenarsi chiedendo alla redazione del programma dei menu di cibo ad hoc per mantenere il suo fisico.

Questo comportamento se da un lato ha divertito le single tentatrici e gli altri fidanzati, non è piaciuto alla fidanzata Jessica che ha deciso di partecipare al programma perchè dopo 7 anni di fidanzamento lui è cambiato al punto da diventare un pantofolaio. Durante la terza puntata Jessica si è molto avvicina al tentatore Davide Basolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che sembra piacerle davvero tanto.

Jessica e Alessandro a Temptation Island 2021: falò di confronto in arrivo?

Intenti a prendere il sole in spiaggia, Jessica si è lasciata scappare una confessione sull’intimità con il proprio fidanzato Alessandro rivelando al tentatore Davide: “lo facciamo una o due volte ogni due-tre mesi. Lui è diventato un unico con la palestra, il divano e il telefono”. Il tentatore è stranito dalla cosa al punto da esclamare “cioè una come te…”.

Questa confessione Jessica l’ha ripetuta anche alle compagne di avventura rivelando di essere molto in sintonia con il single Davide e di volersi vivere questa cosa con molta tranquillità. “Non me ne frega un ca*** della sua reazione, io sono qui con te perché mi va di starci” – ha detto Jessica nel video mostrato al fidanzato Alessandro che ha confermato la versione della ragazza “è un anno e mezzo che non c’è niente, nemmeno un bacio mi dà”. Cosa succederà tra i due nella prossima puntata?

