Davide Basolo è l’Alchimista di Uomini e Donne?/ Lui smentisce: “non sono io”

Davide Basolo è l’Alchimista di Uomini e Donne? Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage, il barman genevose potrebbe essere davvero il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate che, nella puntata del 27 maggio, si toglierà la maschera. Negli scorsi giorni, a confermare tale identità era stato anche il Vicolo delle News pubblicando le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Davide che sembravano confermare la sua presenza nel dating show di canale 5. A quanto pare, però, dietro la maschera dell’Alchimista non ci sarebbe Davide Basolo. La pagina Instagram Uomini e Donne Tv, infatti, ha pubblicato alcuni messaggi in cui Davide smentisce di essere il corteggiatore con la maschera di Giovanna Abate. Davide, infatti, rispondendo ad alcuni messaggi, ha fatto sapere di non essere lui il 26enne che sta corteggiando la tronista di Uomini e Donne.

DAVIDE BASOLO SMENTISCE DI ESSERE L’ALCHIMISTA DI UOMINI E DONNE

Davide Basolo non è l’Alchimista di Uomini e Donne. Questo, almeno, è quello che si evince dai messaggi pubblicati da Uomini e Donne Tv. Sarà vero o quella del 26enne è solo una mossa per mantenere viva l’attenzione sull’Alchimista che si toglierà la maschera nella puntata di Uomini e Donne del 27 maggio? La curiosità aumenta. Davide, effettivamente, ha un aspetto fisico che ricorda molto quello dell’Alchimista. In molti sono pronti a scommettere che sia lui il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate nonostante la smentita. Per scoprire tutta la verità, dunque, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata. Il vero Alchimista, dunque, è pronto a svelarsi ribadendo di non aver affatto paura di mostrare il proprio volto e di aver semplicemente scelto di dare risalto al contenuto e non al contenitore.





