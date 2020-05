Uomini e Donne/ Anticipazioni 27 maggio: l’Alchimista toglie la maschera!

Pubblicità

Prepariamoci ad una nuova puntata ricca di colpi di scena. L’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, 27 maggio, ci riserverà infatti arrivi inattesi e soprattutto grandi rivelazioni. Si parte con Armando Incarnato, che Maria De Filippi chiama al centro dello studio. C’è infatti da chiarire una questione delicata che riguarda il gossip sulla quarantena che avrebbe trascorso con la sua ex Jeanette. In video vengono mostrate le foto “incriminate” che proverebbero che i due effettivamente sono stati insieme. Lui nega ma poi ecco la sorpresa: Jeanette è in collegamento col programma, pronta a discutere con Armando. Ne nasce uno scontro che porta il cavaliere a lasciare lo studio, furioso. La nuova puntata di Uomini e Donne poi continua con Veronica Ursida al centro dello studio: per lei arriva un mazzo di rose rose da un corteggiatore misterioso: di chi si tratterà?

L’ALCHIMISTA A UOMINI E DONNE SENZA MASCHERA: CHI È?

Si torna poi a parlare del triangolo che vede protagonisti Gemma Galgani, Sirius e Valentina Autiero. Ormai il 26enne è conteso tra le due dame e, nonostante abbia più volte rifiutato il numero di Valentina, lei non si arrende, indisponendo la Galgani. Nasce così un nuovo scontro tra le due dame oltre a nuove gelosie da parte di Gemma. Chiusa questa parentesi, torna il momento di Giovanna Abate, ed è qui che arriva un altro colpo di scena. In studio fa il suo ingresso l’Alchimista e, per la prima volta, senza maschera! Il ragazzo ha infatti deciso di svelarsi al pubblico di Uomini e Donne. Poco dopo al suo fianco arriveranno poi anche Sammy Hassan e Alessandro Graziani: tra loro tre c’è la scelta di Giovanna.



