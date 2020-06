Davide Basolo: “Giovanna Abate? Non mi pento di nulla”/ “Grazie a Uomini e Donne…”

Pubblicità

Davide Basolo si sfoga su Instagram dopo la scelta di Giovanna Abate. Dopo aver conquistato le attenzioni della tronista e del pubblico di Uomini e Donne presentandosi come l’Alchimista, Davide non è riuscito ad essere la scelta di Giovanna che gli ha preferito Sammy Hassan con cui potrebbe partecipare a Temptation Island 2020. Smaltita la delusione, Davide Basolo ha ringraziato tutte le persone che lo hanno capito e sostenuto durante il suo percorso a Uomini e Donne. “Grazie a tutte le persone che hanno speso qualche secondo o minuto del loro tempo per scrivermi parole bellissime. Grazie a chi mi ha sostenuto e incoraggiato. Ma grazie soprattutto a chi ha capito” – scrive Davide su Instagram. L’ex corteggiatore, poi, ringrazia anche la redazione di Uomini e Donne: “Grazie a tutti quelli che lavorano dietro alle quinte di questo programma, persone stupende che mi hanno fatto sentire a mio agio, a casa lontano da casa. Cosa molto difficile per un carattere come il mio”.

DAVIDE BASOLO: “GIOVANNA ABATE? IN AMORE NON CI SONO VINCITORI E VINTI”

Davide Basolo ha sperato fino all’ultimo di poter essere la scelta di Giovanna Abate. La tronista, però, nonostante sia rimasta colpita dal suo aspetto fisico, ma soprattutto dal suo modo di essere, ha preferito concludere il suo percorso con Sammy Hassan. Ad oggi, però, l’Alchimista non è affatto pentito di quello che ha fatto. “In amore non credo ci siano vincitori e vinti, migliori o peggiori…ci sono scelte e vanno rispettate. Io ho fatto tutto quello che mi sentivo e sono stato me stesso al 200%. Purtroppo le cose non sempre finiscono come vorresti, ma come ho detto tante volte non porto mai rancore. Non mi pento di nulla, non ho rimpianti e continuerò a vivere così”, ha aggiunto ancora Davide che ha ribadito di non aver alcuna intenzione di cambiare il proprio modo di essere e di voler continuare a credere fortemente nell’amore.



