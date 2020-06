Giovanna Abate e Sammy Hassan a Temptation Island?/ Dopo Uomini e Donne…

Pubblicità

Giovanna Abate e Sammy Hassan verso Temptation Island 2020. La coppia di Uomini e Donne sarebbe pronta a sbarcare nel villaggio dell’amore per mettere immediatamente alla prova il loro rapporto. A riportare l’indiscrezione è Giuseppe Porro che scrive: “Se da una parte vediamo Antonella Elia con il fidanzato Pietro, dall’altra la coppia annunciata questa mattina (Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso ndr) ora posso annunciarvi che la prossima coppia che parteciperà al docu reality di Maria De Filippi sarà quella composta da Giovanna Abate e Sammy Hassan, appena usciti da Uomini e Donne”. Giovanna e Sammy sono usciti dal programma di Maria De Filippi solo da una settimana. La coppia, tuttavia, sarebbe già pronta a mettere alla prova il loro rapporto. Sarà vero?

GIOVANNA ABATE E SAMMY HASSAN INNAMORATI DOPO UOMINI E DONNE

Conclusa l’esperienza a Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan si stanno godendo l’amore nato nel programma di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, l’ex tronista ha condiviso un video tra le storie di Instagram in cui bacia e si lascia coccolare dal suo Sammy che, a sua volta, ha condiviso lo stesso video sul proprio profilo. I due si mostrano sereni, felici e sorridenti: saranno davvero pronti a separarsi ancora per partecipare a Temptation Island? L’edizione 2020 che dovrebbe cominciare il 7 luglio, come anticipa Blogo, dovrebbe essere una fusione della versione nip e vip. Giovanna e Sammy dovrebbero essere i rappresentanti delle coppie di Uomini e Donne che, nelle edizioni precedenti del docu reality sono sempre state presenti. Dopo poche settimane insieme, dunque, Sammy e Giovanna si metteranno immediatamente alla prova?



