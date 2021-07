Davide Basolo, nessuna storia con Jessica Mascheroni/ “A Temptation non ho recitato”

Davide Basolo, insieme a Luciano Punzo, è stato uni dei migliori tentatori di Temptation Island 2021. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate, all’interno del villaggio, si è avvicinato a Jessica Mascheroni con la quale, in tre settimane, era nato un feeling importante. Con la presenza di Davide, Jessica ha fatto chiarezza nei propri sentimenti decidendo, al termine del falò di confronto, di lasciare il villaggio da sola chiudendo la storia con il fidanzato Alessandro dopo sette anni. L’alchimia che c’era tra Jessica e Davide aveva indotto il pubblico a pensare che tra i due potesse nascere un sentimento come accaduto a Luciano e Manuela che, oggi, sono ufficialmente una coppia. Al di là di un’amicizia e di un affetto sincero, però, tra Davide e Jessica non c’è nulla. Il tentatore, così, criticato sui social, ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con Jessica.

Davide Basolo risponde alle critiche: “Non sono stato un attore a Temptation Island 2021”

Durante una diretta Instagram con altri tentatori con cui, nel villaggio di Temptation Island 2021, è nata un’amicizia, Davide Basolo ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Jessica. “Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato”, ha spiegato Davide. Poi una replica agli haters: “Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto […] che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno”, ha concluso.

