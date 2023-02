Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, chi sono gli ex di Giorgia Palmas/ “Una storia finita per…”

DAVIDE BOMBARDINI E VITTORIO BRUMOTTI, EX DI GIORGIA PALMAS

Chi sono Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, i due ex di Giorgia Palmas? Questo pomeriggio, nel primo dei due consueti appuntamenti del weekend con “Verissimo”, saranno infatti ospiti per la prima volta assieme l’ex ‘velina’ sarda classe 1982 e la sua collega di un tempo oltre che coetanea, Elena Barolo. E tra amarcord di quei mitici tempi a “Striscia la Notizia” e a uno sguardo sui loro progetti per il futuro, ci sarà inevitabilmente anche spazio per parlare delle vite private delle due showgirl e, chissà, anche degli amori passati. Cosa sappiamo della vita sentimentale della Palmas, oggi felicemente sposata con Filippo Magnini?

Giorgia Palmas oggi, come accennato, è la moglie dell’ex nuotatore Filippo Magnini, conosciuto qualche tempo fa e nel frattempo diventato il papà della sua seconda figlia Mia (nata nel settembre 2020): tuttavia la showgirl lanciata dal telegiornale satirico di Canale 5 era già diventata mamma per la prima volta quasi dodici anni prima, nel 2008, durante la relazione avuta con l’allora calciatore Davide Bombardini. Lui è il papà di Sofia, la primogenita di casa Palmas e oggi diventata grande tanto che, come ricordato in un post dalla mamma, mentre la piccola comincia con l’asilo ecco che invece Sofia è impegnata alle superiori.

PALMAS, “LA NOSTRA STORIA D’AMORE AVEVA UN TERMINE”: ECCO DI CHI PARLA…

Ma cosa sappiamo dei due ex fidanzati? Partendo da Bombardini, 48enne originario di Faenza e noto per aver vestito le maglie di Palermo e Roma, tra le altre: all’epoca, si parla della prima decade del nuovo millennio, Bombardini era un nome molto noto alle cronache e la sua relazione con la Palmas finì sulle prime pagine di siti e magazine di gossip anche perché in quel periodo la showgirl cagliaritana era impegnata proprio con “Striscia”. I due, pur essendo diventati genitori nel 2008, non convolarono mai a giuste nozze: poi arrivò la rottura, definita “dolorosa” dalla stessa Giorgia, anche se oggi i rapporti tra di loro, anche per il bene di Sofia, sono buoni e come accenniamo in un altro articolo quest’oggi, la Palmas ha dato vita a una piccola famiglia allargata assieme a Magnini e in cui c’è spazio pure per il suo ex. “Per quanto possa essere dolorosa una rottura, nulla giustifica il mettere in mezzo i figli” aveva detto a suo tempo la Palmas.

Dal 2012 al 2017, ovvero poco tempo prima di conoscere Filippo Magnini, Giorgia Palmas era stata fidanzata con il biker e inviato di “Striscia la Notizia”, Vittorio Brumotti: i due si erano conosciuti proprio grazie al tg satirico di Canale 5, esperienza televisiva condivisa da entrambi; in questo caso però -nonostante alcuni rumors- non si era mai arrivati a un progetto di matrimonio e non sono arrivati dei figli, come accaduto invece nel corso della precedente love story con Bombardini e poi nell’attuale matrimonio con Magnini. Pare che con Brumotti la conoscenza risalga addirittura al 2011 quando i due si erano conosciuti a “Lo show dei record”. “Ci siamo trovati subito lavorativamente con Vittorio” aveva raccontato una volta la Palmas, spiegando che poi pian piano si erano avvicinati pure dal punto di vista sentimentale. Poi, dopo quasi cinque anni assieme, la crisi e l’addio: “La nostra è stata una bella storia d’amore ma aveva un termine, e non siamo rimasti amici” il lapidario commento della showgirl.











