Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, ex Giorgia Palmas/ Una passione per lo sport

Giorgia Palmas è oggi la signora Magnini, “titolo” conseguito dopo il matrimonio con Filippo Magnini (a breve i due hanno intenzione di sposarsi anche in Chiesa), da cui ha avuto la sua seconda bambina, Mia. Analizzando la sua vita sentimentale appare però evidente un minimo comune denominatore: anche i suoi ex erano sportivi. Del resto, anche lei fino a qualche tempo fa era il volto femminile di Milan Tv, il canale tematico del Milan.

Ma cosa l’ha spinta a capire che l’ex di Federica Pellegrini fosse quello giusto per lei fino al punto da decidere di creare una famiglia con lui? Lei non ha alcun dubbio: è stato proprio il modo con cui lui si è rapportato con la sua prima figlia, Sofia, figlia di Bombardini. “Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile – sono state le sue parole in un’intervista al settimanale ‘Chi’ -. Sofia è molto timida e con lui non lo è mai stata. Sono molto complici, si coalizzano contro di me”.

Chi sono Davide Bombardini e Vittorio Brumotti: gli amori passati con Giorgia Palmas

Prima di conoscere Magnini Giorgia ha vissuto una storia d’amore importante Davide Bombardini, a cui resterà sempre legata visto che è grazie a lui che è diventata mamma la prima volta di Sofia. I due si sono conosciuti nel periodo in cui lei era velina a “Striscia la notizia” e lui un calciatore e incarnavano perfettamente il binomio in voga all’epoca. Il matrimonio sembrava un passo quasi naturale, ma non è mai avvenuto. Entrambi hanno comunque cercato di mantenere buoni rapporti per il bene della loro bambina: “Per quanto possa essere dolorosa una rottura– aveva raccontato lei al settimanale ‘Gente’ – nulla giustifica il mettere di mezzo i figli. Per me e il mio ex, il bene di Sofia è sempre stato la priorità”.

Archiviata questa relazione, nella vita della showgirl sarda è entrato Vittorio Brumotti. Tra loro non c’è stato però alcun colpo di fulmine. Il loro primo incontro, infatti, risale al 2011, periodo in cui si erano conosciuti a “Lo show dei record”, ma lei era incinta e impegnata con l’ex calciatore. Qualche tempo dopo i due hanno potuto condividere il set di “Paperissima Sprint” e da lì hanno capito di avere diverse affinità: “Lavorativamente ci siamo trovati subito – erano state le parole della Palmas a Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’ -. Ci siamo avvicinati nel corso del tempo“. Anche in questo caso le nozze sembravano essere all’orizzonte, ma i due si sono detti addio definitivamente nel 2017 dopo una crisi che durava da tempo.











