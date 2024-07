L’estate è entrata nel vivo e l’attenzione della cronaca rosa vola sulle coppie di vip e sulle mete scelte per le proprie vacanze. Non sono passati inosservati Filippo Magnini e la moglie Giorgia Palmas che come meta per il proprio relax estivo hanno scelto la Sardegna. Come racconta Il Resto del Carlino, la coppia ha scelto Costa Rei, un angolo di paradiso da condividere con la famiglia e le figlie Mia e Sofia.

Giorgia Palmas – moglie di Filippo Magnini – sta documentando tramite i social la bellezza delle sue vacanze con il marito e le sue tenere figlie. L’ultimo scatto dell’ex velina è di poche ore fa e spicca la didascalia che mette in evidenza la serenità del suo attuale momento di vita. “Ogni tuffo al mare nella mia vita ha sempre avuto lo stesso sapore e non è solo quello della salsedine. E’ quell’incredibile sensazione di libertà, di leggerezza, di vita, di freschezza…”

Filippo Magnini e la moglie Giorgia Palmas: tra sole, mare, relax e… dediche d’amore viscerali

Gli albori della liaison tra Filippo Magnini e sua moglie Giorgia Palmas risalgono al 2018: da diversi mesi l’ex velina aveva concluso la relazione con Vittorio Brumotti. Con il nuotatore è subito colpo di fulmine; lo dimostrano le tappe che hanno scandito la loro relazione in questi 7 anni. Già nel 2020 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Mia – seconda per Giorgia Palmas – mentre nel 2021, dopo il rinvio a causa del Covid, hanno compiuto il grande passo del matrimonio.

La bellezza dell’amore tra Filippo Magnini e sua moglie Giorgia Palmas si evince soprattutto tramite i social. I due non perdono occasione per raccontare ai propri fan la bellezza del sentimento tra scatti, dediche e ricordi nostalgici. Tra gli ultimi spicca il post dell’ex velina dello scorso 12 maggio in occasione del terzo anniversario del matrimonio. “Ubi tu, ibi ego… 3 anni oggi e poi verso l’infinito, amore della mia vita!”.