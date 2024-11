Sonia Bruganelli e il figlio Davide Bonolis, rivelazioni commosse a Ballando con le stelle 2024

Sonia Bruganelli e suo figlio Davide Bonolis sono oggi più uniti che mai. Lo confessano loro stessi nel corso di un filmato registrato a Ballando con le stelle 2024 che anticipa l’esibizione dell’opinionista su Rai 1 nella puntata del 16 novembre. È proprio Davide a confessare che sua mamma Sonia è stata la persona che gli è stata più vicino quando di recente ha vissuto una grande delusione d’amore. “Ho vissuto una delusione d’amore, ho provato un dolore veramente difficile. – ha ammesso Davide Bonolis – L’unico momento in cui trovavo la serenità è quando stavo con mamma. Avevo bisogno di confidarmi con lei, dei suoi abbracci, dei suoi consigli e questo mi ha aiutato ad andare avanti e oggi siamo qui.”

Sonia Bruganelli: “Voglio che Davide capisca che non ci aspettiamo la perfezione da lui”

Commossa, anche Sonia Bruganelli ha poi commentato il momento difficile che lei e suo figlio hanno affrontato insieme: “L’ho raccolto in un momento di fragilità come fa lui con me. – ha spiegato l’opinionista alle telecamere di Ballando con le stelle – Siamo uniti oggi forse come non lo siamo mai stati. Sapere che c’è lui e che mi vede piangere, sbagliare, è anche un modo per capire che sbagliano tutti e che nessuno vuole la perfezione da lui. Questa esperienza ci ha portati a mettere alla prova.”