Ballando con le stelle 2024, anticipazioni ottava puntata su Rai 1

Oggi 16 novembre va in onda su Rai 1 l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2024. Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli, torna alla guida di una gara ormai sempre più agguerrita: tutte le coppie rimaste in gara ambiscono a conquistare un posto in finale, anche quelle che sono state eliminate. Sì, perché a breve ci sarà la puntata col ripescaggio, che darà la possibilità ad una delle coppie eliminate di tornare ufficialmente in gara. Prima di quel momento, ci saranno però altre eliminazioni, a partire dalla puntata di questa sera su Rai 1.

Le coppie ancora in gara sono dunque chiamate ad esibirsi al centro della pista e, come sempre, le loro performance saranno giudicate dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Ad Alberto Matano e Rossella Erra è affidato il potere del tesoretto, e i tribuni del pubblico Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira quello di riportare in gara la propria coppia preferita qualora venisse eliminata.

Concorrenti alle prese con una prova speciale: canzoni e dediche

Oltre alle consuete performance, questa settimana le coppie dovranno affrontare una prova extra a inizio puntata, dedicata ad una persona cara. Luca Barbareschi ballerà con Alessandra Tripoli sulle note de “La vita è adesso” di Claudio Baglioni e dedicherà la performance alla sorella Valentina; Massimiliano Ossini dedicherà a moglie e figlie un ballo sulle note di “Erba di casa mia” di Massimo Ranieri; Anna Lou Castoldi ballerà “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti dedicata a nonna Daria; Sonia Bruganelli dedicherà al figlio Davide “Supereroi” di Mr. Rain.

Bianca Guaccero dedicherà a papà Ettore un ballo sulle note di “I tuoi particolari” di Ultimo. Federica Pellegrini dedicherà una danza sulle note di “All of Me” di John Legend al marito Matteo Giunta; Tommaso Marini ballerà sulle note di “It’s My Life” di Bon Jovi e la dedicherà a se stesso; Francesco Paolantoni dedicherà il suo ballo alla sorella Tina sulle note di “Tracce di te” di Francesco Renga. Federica Nargi ballerà su “Gocce di memoria” di Giorgia e la dedicherà al marito Alessandro Matri.

Come seguire Ballando con le stelle 2024 in diretta streaming e ballerino per una notte

Elettra Lamborghini è la ballerina di una notte dell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2024 e a lei andrà il punteggio che formerà poi il tesoretto della serata. Se non volete perdervi la nuova puntata, l’appuntamento è per questa sera, sabato 16 novembre, alle 20.35, al termine dell’edizione delle 20 del TG, su Rai 1. Il programma può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay a cui è possibile collegarsi sia attraverso il sito internet che con app, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Con Raiplay, inoltre, la diretta streaming di ogni puntata è sempre disponibile così come le esibizioni delle coppie e i filmati che riassumono l’intera settimana di prove.