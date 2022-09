Davide, concorrente Bake Off Italia 2022/ “Voglio diventare l’architetto del gusto”

Bake Off Italia 2022, Davide da Puegnago sul Garda

Davide è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2022, il programma televisivo di successo condotto da Benedetta Parodi in partenza da venerdì 2 settembre in prima serata su Real Time. Ha 38 anni, viene da Puegnago sul Garda (provincia di Brescia) dove lavora come architetto. La passione per la pasticceria l’ha spinto a partecipare al cooking show per cercare di realizzare il sogno di diventare l’architetto del gusto.

Il suo lavoro gli va stretto e vorrebbe combinarlo con la pasticceria a tempo pieno. Per farlo, ha un progetto concreto in cantiere: la costruzione di un b&b in cui vivere e poter servire i suoi dolci. La pasticceria per Davide è la sua casa e Bake Off Italia l’occasione per costruirla.

Chi è Davide, il concorrente di Bake Off Italia 2022?

Davide si è presentato così ai microfoni di Bake Off Italia 2022: “ciao sono Davide, ho 38 anni e abito a Pugnago del Garda e faccio l’architetto a tempo pieno. Fare l’architetto non mi basta più, se riuscissi ad aggiungere la vita da pasticcere sarebbe il completamento della costruzione della mia identità. Nella pasticceria mi piace fare torte moderne: mi piace stratificazione, colori, glassa a specchio, fantasia, eleganza e mi piace lavorare senza glutine perchè Annalisa ha una intolleranza al glutine e quindi cerco di non farle mancare quel tocco di dolce di cui si ha sempre bisogno”.

L’architetto ha parlato anche della sua vita priva: “con Annalisa sto da 20 anni: il momento in cui ci siamo conosciuti e è stato col botto. Un pomeriggio ci troviamo con un paio di amici e andiamo a fare una passeggiata e di colpo vado a sbattere contro un lampione. Parlare e dire a voce alta la parola famiglia: sento che tutto viene da lei. Ho moltissimi lobbies, sto progettando una casa in paglia di architettura naturale”. Infine il suo motto: “voglio diventare Davide l’architetto del gusto”. Partecipa a Bake Off Italia 2022: “la pasticceria è casa mia e Bake Off è il progetto per costruire questa casa”.

