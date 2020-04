Davide Devenuto, fidanzato Serena Rossi/ L’addio che ha fatto male all’attore

Pubblicità

Davide Devenuto, fidanzato di Serena Rossi, ha detto addio al suo Andrea, il personaggio interpretato in Un posto al sole, appena lo scorso gennaio. “Per anni è stato un compagno di viaggio a cui ho dato tutto quello che avevo e che mi ha insegnato la leggerezza e l’ironia”, ha scritto sui social, “il valore dei sentimenti e una discreta dose di cinismo dietro il quale nasconderli”. Poi l’attore ha ringraziato tutti, dal cast alla regia, dal trucco al parrucco, per poi concludere con un elogio speciale a Samanta Piccinetti. “Santa subito per essere stata una compagna di scena straordinaria e una amica sincera”, ha sottolineato, poi ha diretto il suo ringraziamento anche verso i fan che lo hanno sostenuto in tanti anni. Qualcosa però è cambiato già all’inizio di questo mese nella soap napoletana, per via delle repliche dello show: “Come non detto”, scrive Devenuto su Instagram, “Andrea è tornato”. Oggi, domenica 26 aprile 2020, Serena Rossi sarà ospite di Da noi… a Ruota Libera e non è escluso che Davide possa apparire al suo fianco in qualche istante. Anche se è più facile credere che la compagna dell’attore possa trovarsi al fianco di un altro degli uomini del suo cuore, il figlio Diego Devenuto. Pochi giorni fa, durante un collegamento dell’attrice a La Vita in Diretta, è stato mostrato uno scatto di questo mese che vede tutti e tre felici e spensierati sul tappeto di casa. Diego sembra fare il solletico alla madre, mentre Davide ha gli occhi chiusi e le braccia aperte. Un’espressione lascia intuire il suo sfinimento. Clicca qui per guardare la foto di Davide Devenuto e Serena Rossi.

Davide Devenuto, fidanzato Serena Rossi, i prossimi progetti

Punto interrogativo sui prossimi progetti di Davide Devenuto, fidanzato di Serena Rossi, che negli scorsi mesi ha dato il suo addio definitivo a Un posto al sole. “Mi rendo conto che avevo un ritmo di vita insostenibile”, ha detto tempo fa al settimanale F, “non riuscivo più ad apprezzare niente, perchè dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita”. Dopo 16 anni con il volto di Andrea Pergolesi, l’attore ha scelto di fare marcia indietro e chiudere i battenti. Non è stata una sorpresa invece per gli ammiratori della soap, che in base alle ultime interviste rilasciate da Davide avevano già intuito che volesse prendersi una pausa. “Devo sentire che la cosa che faccio arricchisce me per primo, altrimenti non ce la faccio“, ha detto ancora. Andrea è un capitolo chiuso ormai. Le soddisfazioni ci sono state, ma ormai non c’era più niente da dare. “Ci ho investito tantissimo, per me è stata veramente una passione“, ha aggiunto, “Mi ero completamente identificato con Andrea, che tra l’altro ha esaltato certi lati del mio carattere. A volte ho pensato che insieme al copione mi avrebbero dovuto fornire uno psicologo”. Non è l’unico ruolo comunque interpretato da Devenuto negli ultimi tempi. Lo abbiamo visto infatti al fianco di Marco Giallini nella fiction crime Rocco Schiavone, poi come super cattivo in Rosy Abate 2, nel ruolo di Costello. Non sappiamo nulla dei suoi prossimi progetti e di certo lo stop al mondo dello spettacolo non sta aiutando il suo mestiere, anche se non è escluso che sia in fase di riflessione. Abbandonare Andrea non è stato semplice per Devenuto e anche se sono trascorsi dei mesi dal suo addio alla soap, non è escluso che abbia ancora bisogno di tempo per scrollarsi di dosso il personaggio interpretato per un decennio e mezzo. Sappiamo però che si è attivato sul fronte solidale al fianco della moglie Serena Rossi, a favore dell’iniziativa Spesa Sospesa. Quest’ultima nasce da un concetto molto in voga nel territorio partenopeo del caffè sospeso e allarga le braccia verso tutti i cittadini in difficoltà economiche. Una piattaforma digitale no-profit che Devenuto ha scelto di supportare e a cui per adesso hanno aderito diversi nomi importanti dello spettacolo, oltre che a note aziende del territorio italiano.



