Davide Devenuto, marito Serena Rossi/ Cosa farà dopo Andrea di Un posto al sole?

Siamo in attesa di scoprire i nuovi lavori di Davide Devenuto, il marito di Serena Rossi, e noto per il suo ruolo di Andrea in Un posto al sole. Dopo tanti anni di militanza nella soap partenopea, l’attore ha scelto di rinunciare ad Andrea per guardare altrove. Anche se le repliche andate in onda in questi giorni sul piccolo schermo della Rai hanno riportato in vita ilsuo personaggio per forza di cose. Oggi, martedì 28 aprile 2020, Serena Rossi sarà invece una delle ospiti che vedremo a Un giorno nuovo – Andrea Bocelli, il concerto evento che andrà in onda nel prime-time di Rai 1. Non sappiamo invece quando Devenuto annuncerà le nuove collaborazioni, anche se l’attore ha già anticipato in alcune interviste di essere convinto di aver bisogno di un periodo di riposo dalle scene. Anche se i fan non sono rimasti sorpresi dalla notizia. In realtà infatti i primi rumors sul suo abbandono di Upas sono emerse già lo scorso maggio, diversi mesi prima che l’artista rivelasse in via ufficiale le proprie intenzioni.

Davide Devenuto, marito Serena Rossi, lontano dai riflettori e…

Davide Devenuto potrebbe aver deciso di tenersi lontano da qualsiasi tipo di riflettore in questi mesi. Al contrario della moglie Serena Rossi, attiva sui social per via dei suoi lavori più recenti, l’attore ha scelto infatti di non condividere con i fan la sua vita quotidiana. Anche se a dirla tutta non è mai stato così attivo su Instagram, dove è difficile trovare suoi contenuti recenti. Il suo amore con la Rossi invece è nato proprio grazie a Un posto al sole, anche se all’inizio fra i due è scoppiato l’odio più che l’amore. Poi si sono avvicinati e forse il merito è anche dell’addio della Rossi alla soap. “Lui e Serena prima di diventare genitori si sono lasciati e si sono ripresi decine di volte. Una volta si sono lasciati addirittura per un anno”, ha confessato la nonna dell’attrice alla rivista di Sandro Mayer qualche tempo fa. Poi è stata Serena a capire di essere innamorata di Davide e a volerselo riprendere a tutti i costi. Una crisi che a quanto pare è stata superata definitivamente, soprattutto quando tre anni fa è nato il loro primo figlio, Diego.



