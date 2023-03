Davide Donadei “Al GF Vip nulla sulla morte d Costanzo”/ “Tanti lì grazie a Maria”

Davide Donadei: “Non ci hanno detto della morte di Costanzo”

Davide Donadei è stato poco meno di tre mesi dentro la casa del Grande Fratello Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne, intervistata da Super Guida Tv, ha espresso il suo dispiacere per non aver ricevuto notizia della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, mentre era dentro la Casa. Donadei è rimasto molto affezionato a Maria De Filippi, moglie del giornalista, e al suo staff dopo la sua partecipazione al dating show di Canale 5:

Nancy Brilli/ "Ho aggredito il marito violento di un'amica, non sopporto i soprusi"

“La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perché non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto”. Ricordiamo che Davide Donadei è stata tronista nella stagione 2020/2021 in cui scelse Chiara Rabbi.

GF Vip, Nicole Murgia attacca Antonella/ "Provocatrice, cavalca onda del vittimismo"

Davide Donadei: cosa farà dopo il GF Vip?

Intervistato da Super Guida Tv, Davide Donadei ha commentato la recente squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip 2022: “ Daniele è una persona intelligente, ti posso dire che dopo sei mesi e mezzo era anche arrivato un po’ ad essere ‘bollito’. Non si è regolato nell’atteggiamento, ma non credo che lui volesse assolutamente fare del male a Oriana”. Davide ha ammesso di aver rincorso l’obiettivo di essere scritturato come concorrente delle GF Vip anche nelle precedenti edizioni e non esclude nel futuro di tornare in tv: “So che potrei dare tanto in altri programmi anche con l’Isola o MasterChef. Mi rendo conto che si tratta di un tipo di televisione diversa da Uomini e Donne. Al momento non ho ambizioni televisive particolari, prendo tutto quello che arriva”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, anticipazioni 22 marzo/ Nicole in esterna con Andrea e Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA