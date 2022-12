Davide Donadei, chi è?/ Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: “Ecco com’è riuscito ad entrare nella Casa”

Chi è Davide Donadei? L’ex tronista di Uomini e Donne e ex fidanzato di Chiara Rabbi

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 in arrivo questa sera, 17 dicembre, nella Casa più spiata d’Italia c’è anche Davide Donadei. Per coloro che non lo conoscono, Davide è già noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Il suo è stato un percorso ricco di alti e bassi alla fine dei quali il ragazzo è arrivato ad una scelta: lasciare il programma insieme a Chiara Rabbi che gli ha risposto ‘Sì’.

Davide Donadei: "Rottura con Chiara Rabbi? Per il GF VIP"/ "Gli è stato consigliato"

Fuori da Uomini e Donne i due hanno iniziato una storia d’amore che sembrava avere basi importanti ma che è invece finita in malo modo, tra accuse a distanza e anche confronti nello studio che li ha fatti innamorare. Ad oggi Chiara e Davide non stanno più insieme e lui è alla ricerca del grande amore, quello che “ti arriva addosso senza che nemmeno te ne accorgi”, ha raccontato in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne. Che lo trovi proprio al GF Vip?

Davide Donadei (ex Uomini e Donne): "Sto meglio senza Chiara Rabbi"/ "Lei mi odia…"

Davide Donadei, lo scoop di Parpiglia: “Ecco com’è entrato al Grande Fratello Vip 2022”

Dietro l’ingresso di Davide Donadei al GF Vip pare ci sia lo zampino del giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia. Lui stesso, durante una puntata di Casa Pipol, ha svelato: “Non so se dire colpa o merito mio, ma una mia carissima amica alla quale sono molto legato un giorno mi presenta in albergo questa coppia di fidanzati Davide e Chiara. Mi dice guarda lui è innamoratissimo di lei, è perfetto per il Grande Fratello.”

Gabriele si è dunque fidato dell’intuizione della conoscente, “quindi la proposta su Davide Donadei al Grande Fratello l’ho fatta io. – ha spiegato – Partita proprio dal mio cellulare. All’inizio, eravamo a giugno, questa proposta non era minimamente piaciuta, mettiamola così. Poi con il passare del tempo tra defezioni gente squalificata, gente nominata, gente eliminata è stato ripescato dalla mia proposta.” ha poi concluso.

Davide Donadei rivede Chiara Rabbi di Uomini e Donne dopo la rottura/ Lui svela: "Mi ha fatto effetto ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA