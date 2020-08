Davide Donadei e Gianluca De Matteis nuovi tronisti Uomini e Donne/ Ecco chi sono

Davide Donadei tronista a Uomini e Donne: chi è?

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per cominciare e, in vista del ritorno su Canale 5, ieri 27 agosto è stata registrata la prima puntata durante la quale sono stati presentati i primi tronisti. Davide Donadei e Gianluca De Matteis sono i due ragazzi scelti per questo primo trono dell’anno. Qualche settimana fa la redazione ha lanciato un sondaggio tra tre aspiranti tronisti e sono loro due ad aver conquistato i posti messi a disposizione. Ma scopriamo meglio chi sono. Davide Donadei ha 25 anni e viene da Parabita, in provincia di Lecce. Fa il ristoratore ma ha iniziato a lavorare dall’età di 16 anni come cameriere in un bar che, circa due anni fa, ha poi preso in gestione. Davide ha poi raccontato di aver avuto un passato complicato perché suo padre ha avuto problemi con la giustizia: “Alle spalle ho mio padre che ha fatto una sua scelta di vita, ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine e questa cosa ha fatto sì che sporcasse un po’ la mia immagine, a 13-14 anni… Penso sia inevitabile, però… Quando sono cresciuto, però, ho dimostrato di essere una persona onestissima.” ha infatti dichiarato durante il suo provino.

Chi è Gianluca de Matteis?

L’altro tronista di Uomini e Donne è il 30enne fisioterapista Gianluca de Matteis. Appassionato di sport, tra i quali la moto, il surf, è anche un amante della recitazione. Gianluca spera di trovare una donna e, soprattutto, conoscerla in modo desueto, con calma e senza bruciare le tappe. Ammette inoltre di essere molto geloso. La sua donna ideale è stimolante ed è in grado di tenergli testa: “Esistono nella vita il ruolo corteggiatrice e tronista, capita di essere entrambi all’interno di una coppia. Ma molto dipende dalla chimica che si crea con l’altra persona perché se c’è intensa non c’è più bisogno di un ruolo.” Escluso, invece, dal trono Davide Blanda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA