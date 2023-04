Davide Donadei, in crisi: “Dolore e tristezza”/ “Chiara? Ho provato a riavvicinarmi”

Davide Donadei, preoccupa i fan: “Ho ceduto all’ansia”

Nelle scorse ore Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha destato molta preoccupazione sui social. Il giovane pugliese, dopo aver condiviso su Instagram diverse immagini in un noto locale di Milano, ha pubblicato due fotografie in cui sembrava macchiato di sangue.

Le immagini sono state poi cancellate, ma prima Donadei ha voluto spiegare quanto successo: “Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare”. E ha aggiunto: “Ho ceduto all’ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle successivamente”.

Davide Donadei ha cercato di riavvicinarsi a Chiara Rabbi

Nel suo sfogo, Davide Donadei ha anche confessato di aver cercato di riavvicinarsi alla sua ex fidanzata, Chiara Rabbi: “In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro”. Si ricorda che mentre Donadei era nella Casa del Grande Fratello Vip, Chiara aveva dichiarato di essere stata tradita, accuse sempre negate dall’ex tronista.

