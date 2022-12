Davide Donadei piange per gli auguri di mamma Anna Rita/ “Ho trovato il coraggio…”

Davide Donadei, il messaggio di auguri di mamma Anna Rita al Grande Fratello VIP lo mette a dura prova: “In bocca al lupo per tutto”

E’ un Natale particolare per Davide Donadei, che sembra soffrire più di altri la mancanza della sua famiglia al Grande Fratello VIP. L’ex tronista, come gli altri vipponi, ha ricevuto i messaggi dei familiari per gli auguri natalizi in queste ultime ore e quando ha ascoltato il messaggio di sua mamma è scoppiato in lacrime. La signora Anna Rita ha finalmente trovato il coraggio di mostrarsi in video, un gesto che il figlio Davide ha apprezzato particolarmente, senza trattenere la commozione.

“Come vedi ho trovato il coraggio di farti gli auguri a voce, ti auguro buon natale e in bocca al lupo per tutto”, il messaggio di mamma Anna Rita al Grande Fratello VIP. Davide, ovviamente, si è sciolto e quando ha visto la piccola di casa Donadei, Martina, ha accusato ulteriormente il colpo. “Ciao Davide visto che sei nella casa del Grande Fratello VIP, Babbo Natale porta i doni a me”, ha detto la bambina, mostrando un simpatico disegno natalizio.

Davide Donadei, adattamento difficile al Grande Fratello Vip 2022: nostalgia di casa e della famiglia? Il confronto con Nikita e George

La mancanza del contatto famigliare, evidentemente, sta incidendo non poco sul percorso di Davide Donadei al Grande Fratello VIP. Il ragazzo, infatti, fatica ad adattarsi e il poco tempo trascorso all’interno della casa non è stato sufficiente per calarsi in questa nuova avventura televisiva. Non a caso, in una conversazione con altri gipponi, ha espresso le sue preoccupazioni: “Quanto ci avete impiegato per stabilizzarvi?” ha domandato Davide Donadei a Nikita.

Quest’ultima, ha affermato che i primi due mesi era più serena, poi le cose sono cambiate, lo stesso afferma George Ciupilan. “Ci sono poche cose che mi fanno arrabbiare”, spiega il ristoratore. “Sono una persona che si fa i fatti suoi, voglio fare il mio percorso”, aggiunge poi il VIP, che riceve un messaggio di auguri anche dallo staff del ristorante, che rivolge al ragazzo un classico in bocca al lupo per il prosieguo della sua avventura gieffina.











