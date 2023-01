Davide Donadei, si difende dopo le parole su Micol/ Colpa degli autori?

Davide Donadei: scontro con Tavassi per i commenti su Micol

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 trasmessa lunedì 2 gennaio, c’è stata un’accesa discussione fra Davide Donadei, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il bacio dato per gioco a Micol Incorvaia, ha commentato: “Per me è una cosa assurda, non vorrei mai vedere la mia ragazza baciare un altro ragazzo anche se per gioco”. Durante la diretta è stato poi mostrato un confessionale di Davide in cui, riferendosi al bacio sotto il vischio con Micol, ha detto: “Ha le labbra morbide, vediamo che succede”, lasciando intendere un suo possibile interesse per la sorella di Clizia Incorvaia. Parole che non sono piaciute a Edoardo Tavassi che durante il momento delle nomination ha fatto il nome di Davide: “Fa tutto l’amico e poi vedo il confessionale dove mi fai intendere che uscirai da qua e ci proverai con lei e poi fai intendere che lei ci starà”.

Davide Donadei si difende dalle accuse

A distanza di qualche ora dalla puntata di lunedì, Edoardo Tavassi ha voluto nuovamente affrontare Davide Donadei, ribadendo di non aver gradito le sue parole su Micol Incorvaia. L’ex tronista, come riporta il Vicolo delle News, ha dichiarato che in confessionale gli avevano chiesto cosa ne pensasse delle labbra di Micol. Secondo Davide si è trattato di una gag preparata dagli autori alla quale lui non ha potuto sottrarsi. La risposata di Donadei, non ha convinto del tutto Tavassi che si è poi sfogato con alcuni vip, tra cui Luca Onestini. Secondo Luca i concorrenti non possono continuare a scaricare la responsabilità sugli autori, ma devono assumersi la responsabilità del proprio comportamento e delle proprie parole. Ricoridamo che Davide Domandei questa settimana si trova in nomination con Oriana Marzoli e Dana Saber. Lo scontro con gli Incorvassi lo penalizzerà?

