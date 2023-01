Davide Donadei, violato ancora il regolamento del GF Vip/ Possibile squalifica? Ecco cosa ha fatto

Davide Donadei viola ancora il regolamento del GF Vip e spoilera i Big in gara a Sanremo 2023

Davide Donadei ha violato ancora una volta il regolamento del Grande Fratello Vip 7. Chi conosce bene il programma sa che tra le regole del gioco c’è quella di non spoilerare alcun aspetto di ciò che sta accadendo all’esterno. Davide, essendo entrato dopo gli altri, è infatti a conoscenza di cose non note nella Casa, come i Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023.

Nel corso di una chiacchierata in veranda con Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Alberto De Pisis e George Ciupilan, Davide ha spoilerato alcuni dei nomi in gara al festival, violando di fatto il regolamento. Tutto è nato quando Donadei ha ammesso che vorrebbe vedere Wilma Goich a Sanremo; da lì poi la confidenza su Ultimo.

Davide Donadei, violato il regolamento del GF Vip: la regia censura

“Io sono fan di Ultimo e lui a Sanremo ci va”, ha rivelato Davide Donadei ai compagni. “Lo hanno preso proprio all’ultimo, l’ultima settimana”, ha inoltre aggiunto. “Ma quindi tu sai già tutti quelli che vanno?”, ha quindi chiesto incuriosito Alberto De Pisis. “I primi”, ha risposto Davide. “Ah certo, perché li hanno detti già a dicembre… dimmi solo un nome e basta, un revival…”, ha allora insistito Alberto. Davide si è così sbilanciato facendo il nome di Paola e Chiara. I compagni hanno replicato entusiasti alla notizia: “Bello!! Stai scherzando?!”. Lui ha allora confermato la loro partecipazione ma è a quel punto che la regia ha bloccato l’audio, censurando la scena comunque troppo tardi visto che è finita sul web grazie ai fan più attenti. Si tratta della seconda violazione per Davide Donadei: il GF prenderà provvedimenti questa volta?

