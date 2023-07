Davide e Alessia si lasciano a Temptation Island 2023?/ Anticipazioni terza puntata: nuovo falò e svolta per…

Alessia accetta il falò di confronto con Davide a Temptation Island 2023? Anticipazioni terza puntata

Come preannunciato dai video spoiler della seconda puntata di Temptation Island 2023, il secondo falò immediato vede protagonista la coppia composta da Davide e Alessia. È stato lui, dopo la visione delle immagini della fidanzata insieme al single Davide in esterna, a chiedere il falò di confronto immediato. “Io ho capito cosa voglio, voglio lei! Ora voglio dirglielo in faccia e capire lei cosa vuole”, ha ammesso Davide. Filippo Bisciglia ha dunque raggiunto il villaggio delle fidanzate per comunicare ad Alessia la decisione del fidanzato.

Scossa dall’annuncio, Alessia si è rintanata in camera, tra le braccia del single Davide. Accetterà di incontrare il fidanzato o preferirà restare ancora un po’, magari proprio per approfondire la conoscenza col tentatore?

Nel corso della prossima puntata di Temptation Island 2023, la terza, non solo scopriremo cos’ha deciso Alessia rispetto alla richiesta del fidanzato Davide, ma non mancheranno lacrime e duri sfoghi. Filippo Bisciglia ci anticipa che “un’altra coppia vedrà qualcosa che cambierà per sempre il proprio percorso a Temptation Island”. Non è quindi da escludere che, alla fine della terza puntata, venga richiesto il terzo falò di confronto di questa edizione.

