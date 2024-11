Davide e Silvia Bonolis sono i figli di Sonia Bruganelli: due ragazzi che hanno già affrontato grandi difficoltà

Davide e Silvia sono i due figli di Sonia Bruganelli, due ragazzi nati dalla relazione tra l’opinionista, che quest’anno si è messa alla prova a Ballando con le stelle 2024, e l’ormai ex marito Paolo Bonolis. Davide è il figlio maggiore, con il quale Sonia ha un rapporto fortissimo, riscoperto soprattutto negli ultimi anni. Lei stessa, alle telecamere di Ballando, ha raccontato di un periodo buio vissuto dal figlio per amore, un momento che li ha però ulteriormente avvicinati: “ho cercato di aiutarlo”, ha infatti rivelato mamma Sonia Bruganelli.

Silvia Bonolis e la secondogenita di Sonia Bruganelli, ragazza affetta dalla nascita da una grave cardiopatia che l’ha costretta, poche ore dopo essere venuta al mondo, ad una complicata operazione. “Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme”, ha raccontato l’opinionista in un’intervista senza peli sulla lingua. “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita.” ha poi confessato in merito alla nascita di sua figlia Silvia e alla sua malattia.