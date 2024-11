Sonia Bruganelli e l’affetto con Davide Bonolis: la speciale dedica del figlio

Mentre mamma Sonia Bruganelli si gode, non senza difficoltà, l’esperienza a Ballando con le stelle, il figlio Davide Bonolis cerca di ricomporre i cocci al termine di una delusione amorosa che gli ha complicato il sonno per più di una notte. Il figlio dell’autrice televisiva e di Paolo Bonolis ha sempre presenziato al fianco della madre in queste settimane a Ballando con le stelle, dando prova di quanto sia forte il loro legame, al termine della consueta clip mostrata nel dancing show di Milly Carlucci, sui social è scattata la dedica di Davide Bonolis, che ha preso in prestito Supereroi di Mr.Rain: “Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro”.

Nel filmato mostrato a Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli ha raccontato: “Io e Davide siamo molto legati e il nostro rapporto si è rinforzato tanto negli ultimi tempi, lui non ha vissuto un momento facile a causa di una grande delusione amorosa e io ho cercato di aiutarlo”.

Sonia Bruganelli e Davide Bonolis sempre più uniti: anche la showgirl è uscita dal rapporto

Di recente Sonia Bruganelli, confermando la fine della relazione con Angelo Madonia, ha ammesso di essere a un punto di svolta dal punto di vista personale: “Ora devo capire cosa voglio dalla mia vita altrimenti faccio solo morti e feriti, voglio vivere per quello che sento, cercando di essere un punto di riferimento per i miei figli” le parole della concorrente di Ballando con le stelle che non molto tempo fa ha parlato anche con rammarico tornando al passato con Paolo Bonolis.

Insieme Sonia Bruganelli e il figlio Davide Bonolis stanno camminando l’una al fianco dell’altro, cercando di farsi forza dopo le recenti delusioni amorose che hanno colpito sia la showgirl che il giovane.