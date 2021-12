Davide, fidanzato Jessica Morlacchi/ “Mi sono innamorato dei suoi occhi espressivi”

Davide è il ragazzo che ha conquistato il cuore di Jessica Morlacchi, protagonista del programma di Raiuno Oggi è un altro giorno che, nella puntata in onda oggi, giovedì 2 dicembre, ospiterà anche gli altri componenti dei Gazosa, il gruppo con cui Jessica ha conquistato il successo e scalato le classifiche. Innamorata dell’amore, dopo un periodo da single, la Morlacchi ha trovato l’amore in Davide, un ragazzo di 28 anni e lontano dal mondo dello spettacolo. Davide è un pastry chef di Rieti e sul suo conto ci sono pochissime informazioni. Ragazzo semplice e amante dei dolci, si è innamorato di Jessica per i suoi occhi.

“Mi hanno fatto innamorare i suoi occhi espressivi. Per capirla ho bisogno di un suo sguardo, non di parole. Dallo sguardo capisco se sta bene o se ha bisogno di qualcosa”, ha raccontato Davide ai microfoni di Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno del 30 settembre.

Davide, fidanzato Jessica Morlacchi: le parole d’amore della cantante

Jessica Morlacchi sta vivendo con discrezione la sua storia d’amore, ma ai microfoni di Serena Bortone che l’ha accolta nel cast fisso di Oggi è un altro giorno dalla scorsa stagione, si è lasciata andare a dichiarazioni importanti per il ragazzo che le fa battere il cuore. Jessica, infatti, nel presentare il fidanzato al pubblico di Oggi è un altro giorno lo scorso settembre, aveva ricordato quanto fosse disullusa dopo tante delusioni d’amore.

“Ero disillusa. Sono venuta a marzo, ho conosciuto Serena e parlando di tante cose le ho detto che dovevo trovare fidanzato. E’ buonissimo, ha un animo dolcissimo”.

