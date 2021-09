Jessica Morlacchi, il nuovo fidanzato è Davide/ Sorpresa in diretta: “Ci amiamo”

Jessica Morlacchi ha finalmente trovato l’amore. La cantante, ex dei Gazosa, è ormai una presenza fissa del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai 1. È proprio qui che, durante la scorsa edizione, Jessica ha spesso scherzato sul suo status di single, svelando di voler trovare quanto prima un fidanzato. Questo fidanzato è finalmente arrivato.

L’annuncio è giunto proprio oggi, 30 settembre, nel corso della nuova puntata del talk show di Rai 1 e a farlo è stata la Bortone: “La nostra Jessica si è fidanzata”, ha esordito. Lei, imbarazzata, ha confermato ma non si aspettava che il suo lui fosse addirittura in studio per darle una sorpresa e presentarsi ufficialmente. Lui si chiama Davide e ha 28 anni, 6 in meno rispetto alla Morlacchi che ne ha 34.

Jessica Morlacchi innamorata di Davide: chi è il nuovo fidanzato della cantante

“Me lo so trovato più giovane”, ha scherzato Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno quando Davide ha svelato la sua età. In studio anche Marta Flavi che si è complimentata con la coppia. “Sono molto innamorata”, ha poi rivelato la cantante, che ha conosciuto Davide circa 2 mesi e mezzo fa. “Anche io sono molto innamorato di lei”, ha confessato il ragazzo che fa il pasticcere. Ancora lui ha raccontato cosa lo ha colpito di Jessica: “I suoi occhi espressivi, mi basta guardarli per capire a cosa pensa”. Una storia d’amore, la loro, molto fresca ma che, dalle premesse, promette di diventare un grande amore.

