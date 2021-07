Davide Graceffa e Martina Manoni, Matrimonio a prima vista/ Colpo di fulmine?

Oggi 22 luglio 2021, va in onda in chiaro la prima puntata della nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Tra le coppie in gioco questa volta troviamo quella composta da Davide Graceffa e Martina Manoni. Lui ha 31 anni e si presenta sin da subito come un ragazzo che ha tante passioni. Se per lavoro si occupa di questioni finanziarie e, nel tempo libero, si dedica all’attività di PR, al contempo ama lo sport e, in particolare, il calcio. Una vita, dunque, ricca di impegni e passioni ma, al momento, priva di amore, almeno fino all’incontro con Martina. Potrebbe essere lei, infatti, il tassello che manca alla sua vita. Nella puntata di questa sera, già disponibile su Discovery+, assisteremo al loro primo incontro e all’emozione di ritrovarsi per la prima volta occhi negli occhi.

Davide e Martina, colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista?

Martina Manoni, dal canto suo, ha un grande desiderio: avere una famiglia. Un sogno che le è stato trasmesso dai suoi genitori, suo esempio di vita. Martina ha 30 anni e un sogno lo ha già realizzato: quello di diventare un’assistente di volo. Martina ama viaggiare, muoversi, non essere mai ferma, una qualità che potrebbe facilmente riscontrare in Davide, l’uomo che gli esperti di Matrimonio a prima vista hanno scelto come più affine a lei. Anche Martina, vedendolo per la prima volta questa sera, apparirà molto emozionata, nonché felice di averlo incontrato. Ma quanto durerà questa felicità? C’è davvero affinità tra loro? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Matrimonio a prima vista Italia.

