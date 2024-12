Una voce che non necessita di presentazioni, tenore riconosciuto nel mondo per talento e intensità interpretativa: stiamo parlando di Andrea Bocelli, tra i ‘mostri sacri’ della musica non solo italiana ma internazionale. Le sue gesta sono ampiamente note senza limiti generazionali ma forse alcune curiosità sfuggono e al contempo attirano l’attenzione degli appassionati. Sicuramente qualcuno si sarà chiesto perchè Andrea Bocelli è diventato cieco e che tipo di malattia lo ha appunto reso non vedente.

Partiamo col dire che la malattia non ha intaccato il sogno di Andrea Bocelli di raggiungere i propri sogni; lui stesso forse non immaginava di poter arrivare, con la sua voce, direttamente al cuore di un pubblico senza confini generazionali e geografici. Ma perchè Andrea Bocelli è diventato cieco? Tutto parte da una malattia congenita, un glaucoma. “A pochi mesi ho avuto una serie di interventi chirurgici… Fino a 12 anni vedevo ombre e contorni”.

Andrea Bocelli: “Distinguevo contorni e ombre, poi sono diventato completamente cieco perchè…”

Andrea Bocelli a causa della malattia alla vista ha dovuto affrontare diverse operazioni, anche in tenera età: “Il glaucoma si è manifestato fin da subito…”, aveva raccontato in un’intervista il tenore. Per quanto la sua vista non fosse nitida, come anticipato riusciva a distinguere alcuni dettagli come ombre e contorni; la situazione è poi peggiorata a causa di un incidente e non a causa della malattia congenita. E’ stato lui stesso a raccontare – nella medesima intervista del passato – l’evento che determinò un repentino peggioramento e che per l’appunto incide sul perchè Andrea Bocelli è diventato cieco. “… Una pallonata in pieno viso mi ha reso del tutto cieco”. Il tenore è riuscito a trovare il positivo nel negativo, il valore aggiunto della malattia alla vista: “E’ una mancanza che non accentua solo i tuoi sensi, te ne dona un sesto; ho un’idea precisa del mondo”.