Davide Marengo e Maria Chiara Giannetta/ Lei “Fidanzamento segreto? Avevo paura…”

Davide Marengo, fidanzato con Maria Chiara Giannetta da più di cinque anni

Il regista napoletano Davide Marengo è fidanzato con l’attrice Maria Chiara Giannetta. Vent’anni di differenza, sono stati paparazzati per la prima volta insieme a Roma, mano nella mano, in un periodo in cui nessuno dei due voleva esprimersi ufficialmente, almeno in pubblico. Recentemente, però, Maria Chiara Giannetta ha fatto chiarezza sulla storia d’amore con Davide Marengo, spiegando che in realtà la loro relazione va avanti da cinque anni. Allora perché tenere tutto “segreto”? Evidentemente perché, inizialmente, il regista napoletano e la compagna preferivano viversi le prime fasi della loro relazione alla larga dagli occhi indiscreti.

I Nomadi, chi sono: formazione originale e attuale/ La tragica morte di Augusto Daolio e di Dante Pergreffi

Per quanto riguarda la vita privata e professionale del regista napoletano, sappiamo che ha lavorato alla realizzazione di diversi film per il cinema, tra cui Un fidanzato per mia moglie, Il complotto al litio, Autobus notturno. Ma anche a serie tv come Il cacciatore, Boris 3, Crimini, Il commissario Manara, Sirene; e video musicali di artisti del calibro di Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Negramaro.

Chi è Gabriella Perino, moglie di Gerry Scotti/ L'aneddoto sulla scuola dei figli

Maria Chiara Giannetta e la storia d’amore “segreta” con il fidanzato Davide Marengo: ecco perché

Insomma quello di Davide Marengo è un profilo molto conosciuto nel mondo del cinema e della televisione. Per quanto riguarda la storia d’amore con Maria Chiara Giannetta, come anticipavamo, l’ufficializzazione al pubblico è arrivata non molti mesi da, quando l’attrice in una intervista a Vanity Fair aveva finalmente confermato il rapporto speciale con Davide. “Sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo”, l’ammissione dell’iconica interprete di Blanca: “Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato”.

MADDALENA CORVAGLIA FIDANZATA CON PAOLO BERLUSCONI?/ "Sono single, ma..."

I motivi? “Per istinto di protezione ma avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea. Sono felice, anzi sono noiosamente felice (ride, ndr)”. La coppia è affiatatissima, quindi. E le cose sembrano andare per il meglio: “Conviviamo, procede tutto bene. L’amore è una parte fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo in molti momenti. Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia”, ha raccontato lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA