Davide Rossi, fidanzato Elodie/ Una storia d’amore a fari spenti perché…

Davide Rossi, fidanzato Elodie: quei baci “rubati” dai paparazzi

Davide Rossi è il fidanzato di Elodie. I due stanno insieme da alcuni mesi e sono innamoratissimi, ma – almeno pubblicamente – hanno deciso di mantenere un basso profilo. Sono stati pizzicati per la prima volta insieme da Alfonso Signorini. Proprio sul magazine Chi uscì in prima battuta la notizia della rottura tra la cantante e il rapper Marracash, per poi raccontare passo dopo passo l’innamoramento tra Davide ed Elodie. “I due si sono scambiati baci e carezza per salutarsi“, si leggeva sul noto settimanale. Dopo Maracash, quindi, il cuore della cantante è tornato a battere per Davide. Ma chi è e di che cosa si occupa la dolce metà della cantante nella vita di tutti i giorni? Andiamo subito a scoprirlo.

Davide Rossi, l’ex modello che ha conquistato Elodie

A quanto pare il fidanzato di Elodie è un ex modello; attualmente lavora come marketing manager di Armani. I paparazzi lo hanno beccato al fianco della cantante in diverse occasioni, ma entrambi sono sempre stati bravi a dribblare le voci del gossip, volendo viversi la loro relazione con assoluta leggerezza e spensieratezza. Una sorta di conferma sula loro storia d’amore è arrivata nel momento in cui sono stati fotografati insieme alla Mostra del Cinema di Venezia. E’ stato quello il momento in cui le voci sulla loro storia sono cominciate ad intensificarsi, fino ad essere confermate dal riscontro dei fatti.

