Davide Scabin, chi è?/ Chef celebre e pluristellato ospite a Masterchef Italia 12

Chi è Davide Scabin, lo chef ospite a Masterchef Italia 12 oggi 5 gennaio 2023

La masterclass della nuova edizione di Masterchef Italia 12 continua questa sera la sua gara con una serie di sfide complicatissime. I tre giudici del cooking show ospiteranno un collega molto rinomato: lo chef Davide Scabin. Per chi non lo conoscesse, Scabin è stato il pluripremiato chef del ristorante Combal.Zero di Rivoli (TO), nonché uno dei cuochi italiani più apprezzati in Italia e all’estero.

Masterchef Italia 2022, 4a puntata/ Diretta e eliminati: ospite Davide Scabin

A 57 anni vanta già 2 stelle Michelin, 2 Forchette del Gambero Rosso e 3 Cappelli de L’Espresso. Inizia ad appassionarsi alla cucina da giovanissimo, spinto dalla madre cuoca. Dopo aver frequentato l’istituto alberghiero, inizia a lavorare in un ristorante in Sardegna dove in pochissimo tempo diventa responsabile dei secondi. Abbandona però la cucina per qualche tempo per poi tornarvi nel ’94 quando apre nei pressi di Torino il ristorante Cobal come primo chef.

Masterchef Italia 2022, 3a puntata/ Diretta e eliminati: Luciana è fuori!

Davide Scabin: cosa fa dopo il Cobal.Zero

In poco tempo i suoi piatti diventano apprezzati e ricercati. Nel 2000 il ristorante e tutto il suo staff si trasferiscono e nasce il celebre Combal.zero all’interno del Museo di Arte Contemporanea del castello di Rivoli, vicino Torino. Successivamente ha lasciato le chiavi di questo ristorante per abbracciare un nuovo progetto finito lo scorso settembre. Oggi Davide Scabin è il nuovo executive chef del ristorante Carignano e del gruppo del Grand Hotel Sitea di Torino. “È quello di cui avevo bisogno – ha ammesso in un’intervista, come riportato da Repubblica – Per usare una metafora, mi serviva una squadra corse ben oliata, che credesse nel proprio pilota”.

